Collboni y sus homólogos europeos alzan la voz contra el encarcelamiento del alcalde de Estambul: “El silencio no es una opción”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y una decena de homólogos europeos y representantes municipales se han desplazado este jueves hasta las inmediaciones de la prisión de Silivri, donde se encuentra encarcelado el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, para denunciar lo que consideran un encarcelamiento “injusto”. Con este gesto simbólico, los dirigentes locales han querido mostrar su apoyo, escenificar su solidaridad y reforzar la presión internacional para que el líder turco pueda salir de prisión y “presentarse a unas elecciones libres”.

İmamoğlu está en la prisión Silivri desde marzo, cuando la justicia turca le condenó a dos años y medio de cárcel. La Fiscalía le acusa de supuestamente "liderar una mafia criminal" y de "tener vínculos con la guerrilla kurdoturca del PKK", pero los alcaldes europeos están convencidos de que la decisión está orquestada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que es por motivos políticos.

Tras varias victorias electorales, el alcalde de Estambul cimentó su reputación y se ha convertido en el principal rival político de Erdogan. De hecho, iba a ser declarado candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP, en sus siglas en turco) para las próximas elecciones presidenciales de 2028.

Para Collboni, también vicepresidente de la red de ciudades Eurocities que ha organizado el acto de apoyo a İmamoğlu, la victoria del primer edil turco en las elecciones y las expectativas de que mejoraría los resultados, es lo que ha provocado "un sistema de acusaciones que no se aguantan por ningún lado". "Es evidente que no responde a un conflicto jurídico o judicial, sino que tiene una clara motivación política", ha afirmado.

Comparecencia de Collboni ante la red Eurocities. / Laura Guerrero

Una “sola voz” por la democracia

Collboni ha liderado la delegación de alcaldes que han alzado su voz para exigir la libertad de İmamoğlu. Han participado junto a él sus homólogos de Sofia, Budapest, Atenas, Zagreg, Timisoara, Utrech y representantes de París y Madrid. Acercándose a las inmediaciones de la cárcel, ya que no han podido visitarle, han querido que se vea de "una forma más clara y contundente cual es la situación en la que está, de encarcelamiento y de falta de libertad”, ha explicado el alcalde barcelonés, que también confía en ser la voz de los que lo escogieron democráticamente como alcalde de Estambul y que “ven que se le ha privado de libertad”.

Con carteles de ‘Free İmamoğlu’, Collboni ha leído una declaración conjunta en la que han defendido en una “sola voz” los derechos fundamentales y los valores democráticos. “Representamos más de 200 ciudades y 130 millones de europeos. “No somos solo una red: somos una fuerza de resistencia democrática. Amplificamos las voces de millones de personas que creen que el silencio no es una opción”, ha clamado.

Con este espíritu de fomentar y defender la democracia local, más de 80 alcaldes -entre los que se encuentran los de París, Berlín, Ámsterdam, Milán, Estocolmo y Roma- ya firmaron en marzo una declaración conjunta denunciando el encarcelamiento del alcalde İmamoğlu. De este modo, ahora han reafirmado de nuevo su compromiso con los valores democráticos.

"Unidos podemos visibilizar los principios que defendemos", manifiestan en la declaración conjunta. Entienden que "ahora es el momento de reforzar las instituciones multilaterales y empoderar las redes de ciudades".

Reconocimiento

Antes de la lectura del manifiesto desde las inmediaciones de la cárcel, Collboni se ha reunido en el Ayuntamiento de Estambul con el alcalde en funciones, Nuri Aslan, y la pareja de İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu. Tras este encuentro, la decena de alcaldes y representantes municipales han participado en un acto desde el mismo consistorio en el que han escenificado su compromiso entregando el Premio Especial a la Democracia de Eurocities a Imamoglu, que ha recogido su esposa.

“Estambul y Turquía están viviendo uno de los momentos más difíciles para la democracia”, ha afirmado Aslan, que ha recordado que İmamoğlu ha sufrido “una presión política constante" desde 2019 y que el 23 de marzo “fue arrestado de forma injusta tras la anulación arbitraria de su título universitario”. Ese mismo día, ha subrayado, millones de ciudadanos lo eligieron candidato presidencial. "Esa reacción pacífica es la mejor prueba de que este pueblo no renunciará a sus derechos”, ha insistido.

También ha agradecido el apoyo internacional, aunque ha lamentado “la tibieza de algunos gobiernos europeos”. “Nuestra lucha no es solo política. Es por un futuro justo y sostenible”, ha enfatizado. Ha asegurado que seguirán trabajando “hasta que Ekrem y sus compañeros recuperen la libertad” y que, “desde Silivri, él sigue luchando con la misma determinación de siempre”, ha zanjado Aslan.