Las dos caras de los viajes en coche eléctrico: "En Catalunya se necesita más planificación que en Europa"

El uso del coche eléctrico suele asociarse a desplazamientos urbanos o trayectos recurrentes de punto a punto. Pero cada vez más conductores lo eligen también para sus vacaciones. Sin gasolina, sin ruido y con más o menos planificación, se lanzan a recorrer cientos —o miles— de kilómetros. En los últimos años, constatan, la situación ha cambiado mucho. Sin embargo, mientras por Europa es fácil encontrar cargadores, en casa a menudo muchos no funcionan.

Nueve días y 3.046 kilómetros

Gil Lladó y su pareja Marina de la Maza han ido de vacaciones este verano en vehículo eléctrico a los Alpes Suizos y al valle de Aosta, en el norte de Italia. Optan por esta forma de transporte desde 2021. En cuatro años Lladó constata que las condiciones han cambiado mucho. “Al principio había pocos puntos de recarga en ruta, era necesario planificar bien dónde parar a recargar, y tener mil tarjetas y aplicaciones para activar el punto de recarga. Ahora es muy fácil, se puede ir sobre la marcha”, asegura.

Eso es lo que ha hecho por primera vez: “No solo hemos viajado sin planificar toda la ruta con antelación, sino que tampoco nos hemos preocupado de dejar la furgo enchufada durante la noche”, asegura. Explica que la infraestructura de recarga rápida que hay en las principales vías de Francia y Suiza ha sido suficiente, junto con algunas cargas de oportunidad en los lugares que visitaban, de modo que por la noche no necesitaban buscar alojamientos con enchufes.

Para su úlitmo viaje, del 5 al 18 de agosto, eligieron en la cooperativa de carsharing de la que son socios, una furgoneta Citroën ë-Jumpy de 75 kWh, con una autonomía de entre 280 y 350 kilómetros.

Gil toma una foto a su pareja Marina mientras recarga la furgoneta con la que realizan su viaje a Suiza e Italia. / Gil Lladó

Su ruta de ida fue a tramos, con paradas en las áreas de servicio y en diversos municipios donde pasaron unos días. Pasaron tres días en Altarn, después se dirigieron a los Alpes suizos donde practicaron alpinismo, y siguieron hacia el valle de Aosta, en Italia. En su ruta, mientras compraban en el supermercado o comían un helado, conectaban el vehículo. “En Europa se nota que hay más coches eléctricos y la infraestructura está mucho más desarrollada, es espectacular cómo funciona. En Francia, por ejemplo, en las autopistas en cada área de servicio hay al menos diez puntos de carga y también puedes encontrar hubs con hasta 20 o 30 ultrarápidos, de manera que si uno falla siempre hay otro disponible”, afirma. Solo en una ocasión, al llegar, no había hueco, pero en seguida salió un coche: “hay mucha rotación”, asegura. En Catalunya se encuentra con que muchos de los cargadores lentos que se instalaron en los primeros años no funcionan por falta de mantenimiento, mientras que “los rápidos han mejorado mucho y hoy se pueden usar casi como si fueras a una gasolinera”.

La vuelta sí que fue del tirón, lo que pone más a prueba la autonomía del vehículo y obliga a hacer más paradas. En su caso, salieron a las 10:30 horas de Viù (Piemonte, Italia) con la batería al 35% (puesto que no se habían preocupado de cargar durante la noche). Llegaron a Barcelona a las 00:15 de la noche, tras 13 horas y 45 minutos. Realizaron cuatro paradas de entre 24 y 31 minutos, lo que supone dos horas y 15 minutos de pausas necesarias para recargar, pero también para comer, estirar las piernas y, más tarde, cenar.

El coste de todo el viaje fue de 247euros por 3.046 kilómetros recorridos. “La electricidad, como la gasolina, es más cara en Francia, Suiza e Italia", afirma, para añadir que en España una distancia similar habría salido por unos 133 euros.

Para Lladó, viajar en eléctrico es una de las maneras más efectivas de reducir las emisiones a nivel individual. Esa es su principal motivación: "Quiero dejar un planeta más a menos digno a mis hijos". Y, lejos de resultar una incomodidad, asegura que la experiencia es más agradable: “Se viaja sin ruido, la música se disfruta mejor y, además, resulta más económico”.

Con residencia y trabajo en Barcelona, tras el primer año utilizando carsharing eléctrico decidió vender su coche privado. Está muy satisfecho con la elección, aunque se plantea si cuando tenga familia sus necesidades serán distintas.

De ruta por la Noguera

Daniel Mejías se encuentra en estos momentos de vacaciones por la Noguera junto con su familia. También desde hace años opta por la movilidad eléctrica para viajar. Es de Barcelona, no tiene coche y está asociado un servicio de carsharing. “Es más barato y ecológico”, afirma por teléfono justo, y por casualidad, en un momento en que está cargando su vehículo, un Renault ZOE.

“Tiene una batería pequeña, en media hora ya está cargada”, afirma. Para él es suficiente. Desde su punto base, en Artesa de Segre, estos días están visitando el Congost de Mont-rebei, Ponts, Os de Balaguer, Penelles… “Solemos hacer trayectos de entre 30 y 40 minutos de ida y vuelta”, explica.

Daniel Mejías y David Mallol viajan con su hijo de cinco años. En la foto, en el municipio de Collfred. / El Periódico

“Hacemos lo mismo que si tuviéramos un coche de combustión”, afirma primero. Pero en seguida añade: “Bueno, con un poco más de planificación. Es verdad que no puedes ir con prisas. Aprendes a montártelo bien. En Artesa de Segre no hay cargador. Vamos por ejemplo hasta Ponts, donde hay un par, y hacemos allí el vermut”. Y lo mismo en otros lugares.

Al margen de viajes por vacaciones, como el que está haciendo estos días, Mejías también opta por el coche eléctrico los fines de semana. A menudo va a Camprodon. “De Barcelona a Camprodon se gasta más batería, porque es de subida. Pero se llega de sobras, aún queda para desplazarte después y hacer alguna excursión”, explica. Antes de volver a Barcelona, conecta el coche en la plaza del Ayuntamiento, en un punto de recarga gratuita. Pero lamenta que a veces haya personas poco cívicas que dejan el coche más de dos horas ocupando el espacio aunque ya hayan recargado su coche.

Otras veces los cargadores están estropeados: “En Llanars, frente al hotel Grèvol, o en Setcases…, se instalaron y no funcionan, no se hace el mantenimiento. Es como ir a poner gasolina y encontrarse con que el surtidor no funciona. Eso no es culpa del coche eléctrico”, añade.

El Govern anunció en febrero un paquete de medidas para garantizar el despliegue del coche eléctrico en Catalunya, en el que se incluye una inversión de 150 millones de euros para triplicar los puntos de carga existentes en todo el territorio catalán.