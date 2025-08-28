Un apagón eléctrico se enquista en 52 viviendas de Badalona tras un incendio por la luz pinchada

Las 52 de viviendas del número 24 de la calle Nàpols de Badalona permanecen sin luz desde el pasado 22 de agosto, cuando un incendio originado en el cuadro eléctrico del edificio obligó a la intervención de los Bombers de la Generalitat. La tensión en el bloque ha escalado a tal punto que este pasado martes los vecinos llegaron a tumbar una hilera de contenedores en medio de la calle, a modo de barricada. Todo ello, como queja por seguir a oscuras casi una semana después, y en la línea de lo ocurrido hace un mes en el barrio de Sant Roc, cuando un grupo de vecinos que vivió una situación análoga cortó el tráfico de la avenida del Marqués de Mont-Roig.

Fuentes de Endesa confirman a EL PERIÓDICO que el incendio se ocasionó por un fallo eléctrico producto de que la luz estuviera pinchada en 21 de las 52 viviendas del bloque. La comunidad vecinal está ubicada en el vulnerable barrio de La Salut, lastrado por las ocupaciones y los enganches eléctricos en la misma medida que el barrio de Sant Roc, donde Endesa recuerda que se produjeron las primeras muertes por un incendio originado por un fraude eléctrico en enero del 2019.

Aspecto de la calle Nàpols de Badalona, este martes por la mañana / Cedida

Con una mitad del bloque ocupado y la otra no, la situación es límite porque Endesa asegura que no procederá a la reconexión eléctrica del edificio hasta que se pueda asegurar que está fuera de peligro. Después del incendio, un electricista se dirigió a reparar el cuadro eléctrico, y observó que volvía a estar pinchado. Fue ahí, agregan fuentes de Endesa, cuando el instalador decidió no proseguir con las tareas por miedo a una electrocución.

La tercera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Rosa Del Amo, declara que el ejecutivo local "ha estado siguiendo el caso desde el primer momento y ha mantenido un contacto constante tanto con Endesa como con los vecinos de la finca". Si bien el consistorio se muestra preocupado por la situación, remite a la propia comunidad de vecinos, responsable de la reparación del cuadro eléctrico, y a la propia Endesa: "Es necesario que se lleven a cabo las obras de reparación antes que la compañía pueda restablecer el servicio con garantías ―y agrega Del Amo―, sin esta intervención previa, la conexión a la red comportaría un grave peligro de incendio o avería". De todo ello se desprende que hasta que los 21 vecinos que 'pincharon' la luz no regularicen su contrato, toda la comunidad restará a oscuras.

La concejala Del Amo asegura haber puesto a disposición de los vecinos los Servicios Sociales "para atender las necesidades básicas que puedan tener los vecinos mientras permanezcan sin luz", aunque "de momento nadie ha solicitado esta ayuda".

Barricada de contenedores en la calle Nàpols como queja contra el apagón eléctrico tras el incendio / Cedida

Fuentes vecinales consultadas por este medio advierten que la vulnerabilidad social se ha enquistado en la calle Nàpols y que, dado que las ocupaciones son habituales en esa zona, también lo es que las viviendas tengan la luz pinchada, lo que aumenta el peligro de incendio, tal como pasó en el mencionado bloque. Según detallan las mismas fuentes, este miércoles por la tarde un vehículo logotipado de la Guàrdia Urbana de Badalona cortó el acceso al tráfico rodado en la calle para facilitar la tarea de un operario eléctrico que se desplazó hasta la comunidad.

Así, el siguiente paso para poder reclamar a Endesa que vuelva a dar luz a la comunidad será el pago de la reparación, que podría ascender a varias decenas de miles de euros.