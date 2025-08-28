Albiol pide reunirse con Sánchez tras un apuñalamiento en Badalona: "Este asesinato prueba que el Gobierno falla"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha cargado tintas contra el Gobierno y el presidente Sánchez tras el apuñalamiento ocurrido este jueves por la mañana en el antiguo instituto B-9 de Badalona, ocupado desde el verano de 2023: "Llevamos mucho tiempo advirtiendo de la bomba de relojería que ahí se estaba gestando, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón". En una comparecencia ante los medios de comunicación, el edil ha asegurado que el recinto está ocupado por "unas 300 personas en situación irregular", y que el edificio "se ha convertido en un campamento donde se trafica con drogas, donde hay prostitución, y se cometen delitos día a día", situaciones todas estas de las que dan fe los vecinos del barrio.

Los hechos han tenido lugar sobre las 7:00 horas de este jueves. Fuentes policiales consultadas por este diario confirman que se ha tratado de un ataque con arma blanca en el contexto de una pelea que ha empezado en la vía pública y ha acabado dentro del recinto, situado en el barrio badalonés del Remei, aunque pegado a la frontera con el de Sant Roc. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, a la espera de los resultados de la autopsia del joven fallecido, que algunos vecinos describen como una persona "tranquila".

En febrero de 2024, EL PERIÓDICO accedió al asentamiento y conversó con diversas de las personas que viven allí, entre las cuales hay menores de edad, y comprobó 'in situ' la pobreza extrema e infrahumana en la que se hallan: muebles destrozados por todas partes; precarios habitáculos de madera; frágiles construcciones con ladrillos; gallinas y aves sueltas en los exteriores; un intento de bar y cocina; y pasillos escolares reconvertidos en insalubres habitaciones. La situación se ha ido degradando aún más con el paso de los meses, hasta el punto que desde la Associació de Veïns del Remei aseguran sentir "miedo" al pasar por delante del recinto.

Matan a un hombre de una puñalada en un antiguo instituto ocupado en Badalona / ÀLEX RECOLONS / ACN

"El Gobierno ha fallado"

Albiol, que ha hablado de lo ocurrido como un "asesinato", ha declarado que el consistorio "lleva dos años atrapado en procedimientos judiciales" para desalojar el espacio: "Es indignante y surrealista que un Ayuntamiento tenga que soportar un calvario judicial interminable para recuperar lo que es suyo". Ya en septiembre de 2023, tan solo tres meses después de acceder a la alcaldía, el 'ejecutivo Albiol' presentó la primera denuncia al juzgado contra la ocupación. Así, en los casi dos años que han pasado, han realizado un total de 13 trámites administrativos y judiciales: "Escritos, recursos, informes y resoluciones que han ido dilatando el proceso", lamenta el alcalde.

Así, Albiol acusa de la "insoportable burocracia" al Gobierno, y a su presidente, Pedro Sánchez: "Este asesinato es la prueba más clara de que la ley falla y que el Gobierno de España ha fallado de manera estrepitosa por no tomar medidas". El alcalde, áspero en el tono, ha añadido que "el gran responsable de los problemas que está generando la ocupación ilegal es el Gobierno de España y sus socios", al "negarse a modificar una normativa que ata de pies y manos a los propietarios y a los ayuntamientos, favoreciendo la ocupación ilegal".

Por todo ello, Albiol ha anunciado que este mismo jueves pedirá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntarle "qué más ha de pasar para que reaccione". La propuesta no ha venido acompañada en absoluto de amables palabras por parte del alcalde: "La inmigración ilegal descontrolada tiene consecuencias y lo que hemos visto hoy en Badalona con este asesinato es precisamente una", ha sentenciado. Para acabar su declaración, Albiol ha espetado al ejecutivo español que si "cree que todo el mundo puede entrar al país sin control", que les permita "acampar en los jardines de Moncloa, y no en edificios municipales".

Falta de alternativa habitacional

Una de las trabas judiciales a la desocupación se dio en enero de 2024, cuando la jueza tumbó en primera instancia la desocupación del recinto aduciendo que el Ayuntamiento de Badalona no ofrecía alternativa habitacional a los ocupantes. En caso de ser desalojados de allí, consideró el auto judicial, "se les abocaría a una situación de completa vulnerabilidad", escenario que la magistrada consideró contrario a la proporcionalidad que exige la medida.

Preguntado a este respecto, el alcalde Albiol ha sido tajante: "Evidentemente que el Ayuntamiento no dará esa alternativa a ocupas que crean problemas de inseguridad o de prostitución". Aun así, ha matizado el edil popular, los Servicios Sociales municipales hacen seguimiento de una serie de personas de las que malviven en el recinto: "A esas personas, se les dará la atención que corresponda, pero a los que van drogados, amenazan a los vecinos o delinquen, a estos el ayuntamiento no les ofrecerá ni un servicio por una cuestión de principios".

El alcalde ha destacado que, sin embargo, la vía judicial podría estar cerca de permitir el desalojo. En junio de este año, ha anunciado, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "dictó una sentencia autorizando la desocupación", y estableció un plazo de 30 días para que los interesados pudiesen recorrer, si lo desean, la decisión judicial. Así, el gobierno municipal resta a la espera de la notificación por parte del TSJC de que la sentencia es firme. Albiol ha lamentado que, una vez llegue esa confirmación, todavía tendrán que esperar a que la justicia acepte la solicitud de desocupación, lo que podría alargar aún más el proceso.