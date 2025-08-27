Los socorristas de Barcelona ponen fin a la huelga tras casi un mes de paro

Los socorristas de Barcelona han acordado este miércoles poner fin a la huelga que comenzaron el pasado 1 de agosto. El personal de salvamento de las playas de la ciudad -formado por unos 80 trabajadores- ha aceptado en asamblea la última propuesta extendida por el ayuntamiento, responsable del servicio que tiene adjudicado a la empresa FCC.

Tras casi un mes entero de paro, la plantilla ha votado a favor de la última oferta del consistorio. Es la segunda que se somete a escrutinio, tras desecharse una primera proposición del consistorio, hace 20 días.

El sindicato convocante de la huelga, la CGT, ha explicado que el pacto alcanzado supone que los vigilantes sean contratados durante 26 días más en temporada baja, de modo que el dispositivo de vigilancia se prolongará durante las dos primeras semanas de octubre y abarcando abril al completo. Este 2025, el operativo comenzó en Semana Santa y está previsto que concluya a finales de septiembre, con dos fines de semana de octubre como extra. Además, se incorporarán tres empleados de refuerzo desde el inicio de la campaña y la temporada alta -durante los meses de verano y más afluencia a la costa- se amplía con 21 jornadas más de trabajo.

A su vez, el compromiso para deponer el conflicto laboral incluye que todos los puestos de observación abran "desde el tercer fin de semana de mayo, los sábados y domingos y la segunda pascua", ha desgranado la CGT. La sección sindical también destaca que el personal podrá "participar en el proyecto de reforma de los locales de salvamento" para "asegurar instalaciones dignas y funcionales", así como fiscalizar que se cumple el contrato. La concesión a FCC vence este año, pero el gobierno municipal prevé activar la prórroga que permite alargarla hasta tres ejercicios más.

Desde que el conflicto laboral estallara, la vigilancia de las playas ha quedado a resguardo del 50% del equipo de salvamento. La mitad de las torres de control han quedado vacías a lo largo de un agosto azotado por una larga ola de calor y con las playas repletas. Los trabajadores que han secundado la protesta han reclamado incrementar plantilla y reducir la temporalidad aumentado los días de contratación, entre otras mejoras de las condiciones laborales y de la seguridad que se presta a los bañistas en el litoral de Barcelona.

Siete horas de negociaciones

La CGT ha explicado que el acuerdo que lleva parejo el fin de la protesta se firmará este jueves en la sede del Departament de Treball de la Generalitat, en Barcelona. El sindicato ha precisado que la entente entre el comité de huelga y el consistorio -a través de responsables de su empresa municipal BCASA- ha cristalizado tras siete horas de negociaciones este martes. Luego aún ha resultado necesario el aval de la asamblea de trabajadores para que la proposición se refrendara.

La CGT ha concluido que el pacto "valida la lucha sindical" de los socorristas y "reconoce la importancia del oficio y del servicio público" que brindan a la ciudad. "De esta propuesta se desprende algo muy claro: cuando hay voluntad y se garantiza un espacio de diálogo, el entendimiento es posible", ha aplaudido el sindicato.