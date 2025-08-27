Tramo final del año

Estos son los puentes festivos en Barcelona en lo que queda de 2025: el calendario laboral pinta regular

Los últimos meses del año empiezan bien con la Diada, pero a partir de octubre el calendario se tuerce

Un hombre tacha días en un calendario.

Un hombre tacha días en un calendario.

Valerio Seoane

Barcelona
La llegada de septiembre trae el regreso al rutina después de unos meses en que las vacaciones han supuesto un cambio de hábitos. En la vuelta al trabajo, todos caemos en la tentación de mirar el calendario laboral en busca de días festivos y puentes que alivien lo que queda de 2025 hasta las fiestas de Navidad:

La Diada cae en jueves

El último tramo del año empieza bien. El Onze de Setembre, la Diada de Catalunya, será jueves, lo que abre la puerta a un puente de cuatro días a quienes puedan cogerse libre el viernes. Para esas fechas se espera buen tiempo y temperaturas suaves, condiciones óptimas para disfrutar de unos días de descanso para cerrar la semana del inicio del curso escolar.

La Mercè, a mitad de semana

Barcelona 24/09/2024 Barcelona. Ambiente del publico del Piromusical de la Mercè 2024. AUTOR: MANU MITRU

Ambiente del publico del Piromusical de la Mercè 2024. / Manu Mitru

Dos semanas después llegará el 24 de septiembre, día de la Mercè y fiesta local en Barcelona y varias ciudades de su entorno. Este año cae en miércoles, por lo que solo algunos privilegiados podrán tomarse dos días libres para juntar cinco festivos (con el fin de semana anterior o el posterior). Más fácil lo tendrán quienes trabajen en L'Hospitalet, donde también es fiesta local el jueves 25 de septiembre.

El 12 de Octubre, domingo

A partir de octubre el calendario se empieza a complicar. Este año el 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España, es domingo, así que ni día festivo adicional ni puente. Varias comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura) han trasladado la fiesta al lunes, pero no es el caso de Catalunya.

El 1 noviembre, sábado

Otra bala perdida. Salvo para quienes trabajen habitualmente los sábados, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ni supondrá un festivo extra ni mucho menos un puente.

Puente de diciembre descafeinado

En el puente de diciembre un buen plan es ir a ver luces de Navidad.

Un buen plan para el puente de diciembre es ir a ver luces de Navidad. / ShutterStock

No caen mucho mejor en 2025 el 6 y el 8 de diciembre, días de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, respectivamente. Lejos del acueducto de otros ejercicios, en esta ocasión el 6 de diciembre es sábado, y el 8, lunes. Buenos son tres días de descanso, pero saben a poco en comparación con otros años.

Noticias relacionadas y más

Navidad y Sant Esteve, jueves y viernes

En las fiestas navideñas el calendario mejora. El 25 de diciembre (día de Navidad) será jueves, y el 26 (Sant Esteve), viernes. Queda un puente de cuatro días de lo más apetecible en unas fechas en las que siempre falta tiempo para compromisos familiares, compras o algún momento de diversión.

