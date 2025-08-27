Tramo final del año
Estos son los puentes festivos en Barcelona en lo que queda de 2025: el calendario laboral pinta regular
Los últimos meses del año empiezan bien con la Diada, pero a partir de octubre el calendario se tuerce
Valerio SeoaneValerio Seoane
La llegada de septiembre trae el regreso al rutina después de unos meses en que las vacaciones han supuesto un cambio de hábitos. En la vuelta al trabajo, todos caemos en la tentación de mirar el calendario laboral en busca de días festivos y puentes que alivien lo que queda de 2025 hasta las fiestas de Navidad:
La Diada cae en jueves
El último tramo del año empieza bien. El Onze de Setembre, la Diada de Catalunya, será jueves, lo que abre la puerta a un puente de cuatro días a quienes puedan cogerse libre el viernes. Para esas fechas se espera buen tiempo y temperaturas suaves, condiciones óptimas para disfrutar de unos días de descanso para cerrar la semana del inicio del curso escolar.
La Mercè, a mitad de semana
Dos semanas después llegará el 24 de septiembre, día de la Mercè y fiesta local en Barcelona y varias ciudades de su entorno. Este año cae en miércoles, por lo que solo algunos privilegiados podrán tomarse dos días libres para juntar cinco festivos (con el fin de semana anterior o el posterior). Más fácil lo tendrán quienes trabajen en L'Hospitalet, donde también es fiesta local el jueves 25 de septiembre.
El 12 de Octubre, domingo
A partir de octubre el calendario se empieza a complicar. Este año el 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España, es domingo, así que ni día festivo adicional ni puente. Varias comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura) han trasladado la fiesta al lunes, pero no es el caso de Catalunya.
El 1 noviembre, sábado
Otra bala perdida. Salvo para quienes trabajen habitualmente los sábados, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ni supondrá un festivo extra ni mucho menos un puente.
Puente de diciembre descafeinado
No caen mucho mejor en 2025 el 6 y el 8 de diciembre, días de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, respectivamente. Lejos del acueducto de otros ejercicios, en esta ocasión el 6 de diciembre es sábado, y el 8, lunes. Buenos son tres días de descanso, pero saben a poco en comparación con otros años.
Navidad y Sant Esteve, jueves y viernes
En las fiestas navideñas el calendario mejora. El 25 de diciembre (día de Navidad) será jueves, y el 26 (Sant Esteve), viernes. Queda un puente de cuatro días de lo más apetecible en unas fechas en las que siempre falta tiempo para compromisos familiares, compras o algún momento de diversión.
