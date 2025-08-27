Un nuevo tramo de línea eléctrica en un polígono de Sabadell aspira a mejorar la atención a 3.000 usuarios

Endesa ha comunicado haber acometido recientemente una importante mejora tecnológica en la red eléctrica de media tensión de Sabadell, con una inversión de 80.000 euros. Estos trabajos, finalizados este mismo mes, tienen como objetivo "incrementar significativamente la calidad y la continuidad del suministro", explica Endesa, para aproximadamente 3.000 clientes en la cocapital del Vallès Occidental. Las obras se han concentrado en la zona del polígono industrial Gràcia Sud, afectando específicamente a las calles Joanot Martorell, Ramon Llull y la plaza de Ramon Llull.

La intervención clave ha consistido en la extensión de un nuevo tramo de línea subterránea de última generación de 25 kV, con una longitud cercana al medio kilómetro. Esta nueva infraestructura ha permitido el cierre de lo que se denomina 'anillo eléctrico', conectando dos centros de transformación distintos. Este diseño en anillo es fundamental porque, en caso de una incidencia, permite alimentar a los clientes afectados por vías alternativas, "lo que se traduce en una reducción considerable del tiempo de reposición del suministro", apuntan fuentes de la compañía.

La modernización se ha complementado con una mejora tecnológica en un tercer centro de transformación. Este centro ha sido dotado con nuevas celdas que incorporan elementos de maniobra encapsulados en un gas con características aislantes especiales. Esta tecnología avanzada reduce la necesidad de mantenimiento al ser autorregenerativa, a diferencia del aceite, que se descompone gradualmente. El nuevo centro es completamente estanco, ofrece una mayor capacidad de extinción en caso de incidentes y aumenta la seguridad del personal técnico al acceder a la instalación. Asimismo, se ha ampliado la potencia de su transformador a 1.000 kVA y se han sustituido los cuadros de baja tensión.

Facilitar la localización de averías

Un avance crucial es la instalación de sistemas de telecomando, dispositivos de actuación remota que permiten el control y la maniobra de la red a distancia desde el Centro de Control de la Compañía. Esta funcionalidad acelera notablemente el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia, facilitando la localización de averías y permitiendo realimentar a los clientes por vías alternativas sin necesidad de desplazar personal 'in situ'. Se estima que esta automatización puede reducir hasta un 20% el tiempo de afectación a los clientes, tanto particulares como empresas.

Con estas intervenciones, Endesa asegura perseguir un triple objetivo: absorber picos de demanda específicos; satisfacer el consumo de nuevos clientes; y reforzar el incremento de la demanda futura derivado de la electrificación de la economía. Este proceso, que implica un mayor uso de electricidad generada a partir de energías renovables para reducir las emisiones de CO2, es considerado por la compañía como la solución "más eficiente y rentable para alcanzar la neutralidad de carbono que persigue la Unión Europea".