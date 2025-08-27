Mireia González: "Santa Coloma seguirá liderando las políticas de rehabilitación de vivienda"

La alcaldesa Mireia González atiende a EL PERIÓDICO en un estudio íntimo dentro del gran despacho oficial de la Alcaldía de Santa Coloma de Gramenet. El detalle ilustra la calidez y cercanía de su talante personal. Un año ha transcurrido ya desde que la socialista asumió el imponente reto de heredar el legado de Núria Parlon, hoy consellera de Interior. Un año de equilibrios entre perseverar en lo que funciona, como la estrategia local de seguridad, y gestionar los imprevistos, como las necesarias rehabilitaciones de viviendas o las críticas a la tasa de residuos. Con permiso de los proyectos en que González se atreve a implementar su sello, como un próximo plan de inversiones en escuelas públicas.

Pregunta (P). ¿Cómo define este primer año de alcaldía?

Respuesta (R). Mi sensación es que hemos puesto los cimientos de un acelerador de política pública. Ha sido una etapa de reestructuración, tanto por el cambio de liderazgo como de marchas en puestos estratégicos hacia la Generalitat. Después de la planificación, desde hace unos seis meses hemos empezado a sacar los grandes proyectos del mandato.

P. ¿Cómo ha sido el cambio a nivel personal?

R. Ha sido muy intenso. Ya había tenido otros roles en el Ayuntamiento, pero el de alcaldesa requiere de un sacrificio claramente mayor. Aunque el balance es evidentemente positivo: el puesto permite proyección y la posibilidad de impulsar transformaciones reales.

Trabajamos por una Santa Coloma limpia, segura y ordenada Mireia González — Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

P. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudad que más le inquietan?

R. Hay varias velocidades. A largo plazo, la vivienda es el ámbito central. Intervenimos en él a diario, aunque sabemos que los resultados no serán de un día para otro. En cuanto a la gestión del día a día, trabajamos por una Santa Coloma limpia, segura y ordenada. Un espacio público cuidado nos define como ciudad. Es en ese flanco donde vamos a impulsar un plan de 24 millones para inversiones en escuelas. La idea es poner al día el acuerdo con la Generalitat, que la competente en la materia.

La alcaldesa González posa para EL PERIÓDICO al cumplir su primer año en la alcaldía de Santa Coloma. / Zowy Voeten

P. ¿Qué políticas de vivienda específicas destaca?

R. La más urgente es la rehabilitación: tenemos un parque envejecido, como el resto del área metropolitana, y los vecinos no pueden asumir los costes de las obras, de modo que seguiremos liderando nuestra política pionera en Catalunya [comenzaron con un proyecto piloto en la calle Pirineus] de las Áreas de Conservación y Rehabilitación. Vincularemos el proyecto con el nuevo Pla de Barris. En cuanto a vivienda nueva, seguiremos pensando en mayores y jóvenes a través de proyectos dotacionales, replicando el modelo de la promoción Miguel Hernández. Sin olvidarnos del alquiler asequible.

P. El ejemplo paradigmático de rehabilitación es el de la calle Pirineus: ¿qué ocurrirá?

R. Pese a la nueva propuesta más asequible, los vecinos siguen argumentando dificultades. Llevan un año viviendo fuera de sus casas. Nuestro ADN pasa por seguir buscando una solución para avanzar en la rehabilitación y que vuelvan a sus casas. Vamos en camino de desbloquear la situación.

La tendencia del reciclaje en Santa Coloma es positiva Mireia González — Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

P. ¿Por qué sigue paralizada la reforma del centro por el conocido como 'PERI'?

R. La reparcelación sigue su curso. Mi intención es que haya algún movimiento importante antes de acabar este mandato. El reto es buscar un equilibrio entre el acuerdo con los vecinos y la viabilidad técnica.

P. ¿Qué respuesta habrá a la inédita alianza vecinal crítica con la tasa de residuos?

R. Estamos en condiciones de ofrecer cambios sustanciales en la tasa. Especialmente en sus tramos intermedios [la mayoría de hogares paga entre 82 y 152 euros]. Además de nuevas bonificaciones que permitan ajustar el tributo a la realidad de Santa Coloma.

P. ¿Esos "cambios" implicarán que las familias paguen menos?

R. Es nuestro objetivo.

P. ¿Hay horizonte de que Santa Coloma deje de ser la ciudad que peor recicla en el área metropolitana?

R. Nuestra tendencia de reciclaje es positiva, pero la motivación no está en ese 'ranking'. Lo que queremos es trabajar por una respuesta de cuidado de nuestro espacio común.

P. El padrón también ha estado en la agenda política de la ciudad, sobre todo de la mano de la Defensora de la Ciudadanía. Ayuntamientos como Sant Cugat han empezado a desempadronar abiertamente. ¿Se lo plantean?

R. Nosotros cumplimos la Ley y estudiamos caso a caso. Es cierto que hemos tirado para atrás algún empadronamiento, pero no porque desempadronemos sino porque hacemos un ejercicio coordinado de comprobación de que estas personas viven en nuestra ciudad para ofrecerles las alternativas previstas. Sí tenemos muy en cuenta el bienestar de los menores. Y hay que hacer un ejercicio comunicativo con la ciudadanía: los derechos vinculados al padrón no son automáticos. Por ejemplo, el acceso a becas comedor exige un padrón de 18 meses.

La alcaldesa González, en el balcón consistorial del Ayuntamiento de Santa Coloma. / Zowy Voeten

P. Habla de una Santa Coloma "limpia, segura y ordenada", muy en la línea de la exalcaldesa Parlon. ¿Cómo se traduce ese lema?

R. Por ejemplo, el año que viene vamos a endurecer las sanciones en materia de incivismo en la vía pública: el mal comportamiento de unos pocos no puede ir en detrimento de la ciudadanía en general. En ese mismo sentido van la veintena de nuevas cámaras de videogivilancia que vamos a instalar estas semanas.

La Fiesta Mayor tiene un valor simbólico porque fue mi primer acto como alcaldesa Mireia González — Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

P. La Policía Local, a la que se ha dotado de más herramientas para combatir la multirreincidencia, sigue siendo un puntal en la Santa Coloma posParlon.

R. Sin duda. Ahora estamos incorporando nuevos agentes y antes de que acabe el mandato vendrán más. Y trabajamos con la idea de inaugurar la nueva comisaría antes de que acabe el mandato: apostar por la Policía Local también es tener un buen equipamiento que permita buena formación.

P. Para acabar: ¿cómo afronta su primera Fiesta Mayor sin la presión de acabar de ser investida?

R. Las fiestas siempre son un espacio de reencuentro después del verano. Este año, además, con un marcado kilómetro cero con talento local como el de Queralt Lahoz. Para mí tendrán un valor simbólico porque fueron el primer gran acto que hice como alcaldesa.