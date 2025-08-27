Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: "El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos"

En el rato que dura esta entrevista, llega una vecina y antes de que abra la boca Juan Viso Pérez coge al vuelo un 'Lecturas' y se lo ofrece; otra señora se acerca y el quiosquero le entrega un libro coleccionable que encargó antes de irse de vacaciones y que le ha guardado como oro en paño junto a una nueva entrega; otra persona acude a recoger unas llaves; luego le saluda Chema y también sin necesidad de que lo pida le saca de la retaguardia un ejemplar de 'El Periódico' que le reserva a diario desde hace décadas, y así suma y sigue. Casi todos le llaman por su nombre y a casi todos conoce. No es que lea la mente, sino que se ha ganado a pulso ser un referente local, un "guardián" del barrio --lo define uno de los clientes--, tras casi 48 años asomado a su pequeño negocio, el Quiosc del Born, resistente a todas las crisis. Estos días su pródiga sonrisa es algo agridulce, se prejubila y dejará más huérfano a un barrio que ha ido perdiendo identidad a marchas forzadas.

Porque aunque la nómina de quioscos se vaya reduciendo progresivamente en todas partes (en Barcelona no llegan a 300), el de este comerciante tiene especial mérito. Aunque el ayuntamiento permite vender hasta un 49% de productos complementarios (bebidas, juguetes, suvenirs, camisetas y demás), Viso es de los pocos que han mantenido la oferta original. "Tengo un 99% de prensa y un 1%" de lo otro, sentencia con sorna. Apenas unas pocas chapas de recuerdo de la ciudad y algunos refrescos. No confía en la venta que dependa del flujo turístico. La clave de su resiliencia empresarial, incluso tras la pandemia, fue especializarse en revistas, sobre todo de decoración, arquitectura y moda. "Tengo muchos clientes de la zona alta que bajan hasta aquí a comprarlas", se jacta. Y ciertamente su repertorio llama la atención.

Viso, conversa con un cliente en su quiosco, en la plaza Comercial. / Jordi Otix / EPC

No es un agosto normal para el popular quiosquero, que debía estar de vacaciones pero ha optado por el esprint final antes de pasar el testigo a otro colega del sector con el que ha firmado el traspaso, que se ejecutará a finales de septiembre. Juan echa la vista atrás y casi le parece que era ayer cuando era un chaval de 16 años ayudando a su padre, que había logrado una licencia para el quiosco del paseo del Born en 1968, cuando la zona bullía de la actividad del viejo mercado. El traslado de este equipamiento fue un revés para el barrio y condenó a mucha parte de su comercio, recuerda, pero allí estaban los Viso, despachando diarios, revistas, cómics y coleccionables contra viento y marea.

Por circunstancias familiares, Juan y sus hermanos ayudaron siempre al progenitor, los fines de semana o cuando este tenía que ir a la calle Unió "a por el género", en aquellos tiempos. Pero fue él quien finalmente colgó su trabajo en Obras Públicas de un ayuntamiento del Baix Llobregat y su formación de delineante para tomar el relevo generacional del puesto de prensa. Siempre se le ha dado bien "el trato con el público", prestar un "servicio", y en 1986 se lo hizo suyo, iniciando una etapa que le ha llevado a madrugar durante cuatro décadas para levantar la persiana a las 7.30 horas y dar los buenos días a los vecinos más madrugadores. Sin embargo, admite que desde la crisis sanitaria recortó su larga jornada hasta las 16.00 horas, al replantearse las prioridades vitales y ver los sacrificios que había hecho por el trabajo, tantas horas lejos de su familia, que vive en Castellbisbal.

Testimonio de décadas

Pero aunque Juan no sea vecino del Born, es testigo destacado del paso de "generaciones de clientes" y del centrifugado que ha vivido el barrio. De los vaivenes, desde que la zona se degradó, hasta que luego se puso de moda tras los JJOO, "llegaron las galerías, luego los bares", las calles se gentrificaron, y después incluso muchos de esos nuevos residentes "también se fueron por la presión turística o los precios". Antes todos se conocían, asevera, y ahora "el barrio es menos barrio", porque vecinos arraigados quedan pocos --"se han vendido los pisos"-- y no dejan de llegar expats en su lugar.

Pero ojo, que tanto viraje no sacudió al negocio. De hecho, la hornada de profesionales liberales, modernos y bohemios que llegaron entrados los años 90 supusieron una clientela estupenda: "Compraban muchos diarios, leían mucho", relata. De hecho recuerda los primeros años del cambio de milenio como los mejores en términos de facturación: "Un domingo vendía 1.500 periódicos, era un no parar", ríe con nostalgia.

Mientras, su histórico quiosco --ahora en régimen de concesión municipal-- también se mudó a la esquina de la plaza Comercial por las obras del paseo en 2001, y después se movió unos metros, ya en 2012, por los trabajos del Born Centre de Cultura i Memòria.

En este enclave final, incluso en los últimos años gracias a su especialización ha sacado partido de ese crisol de nacionalidades que repuebla esa parte de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Les vende prensa internacional y también diarios locales porque quieren aprender el idioma y conocer la actualidad local, detalla. Mientras dura la conversación, la realidad se impone al relato y evidencia la función esencial de personajes como Juan Viso, saludando, interesándose por los clientes por su nombre, escuchándolos, haciendo favores, despidiéndose...

Y también lo sacrificado del trabajo, en cuanto caen unas gotas y toca correr para desplegar los elementos de protección de quiosco, después de que algunos diarios ya se hayan remojado. El montaje diario de ese universo impreso le lleva una hora, explica. Pero cuando lo remata el puesto da gozo. El Chema lector que recogía El Periódico lanza un réquiem por la extinción de otros en el distrito. "Es una pena que tanta gente haya dejado de leer y solo mire el móvil", reflexiona.

El quiosquero del Born muestra algunas imágenes del negocio hace décadas. / Jordi Otix / EPC

Y él se queja de lo "duro de ser autónomo en este país", y como la normativa actual le ata más de dos horas al día al ordenador para documentar compras y ventas, algo muy laborioso con el producto que maneja. Este ha sido un elemento clave en su retirada.

Los clientes añorarán no solo al quiosquero, sino ya también al amigo. Pero no les faltarán sus diarios, revistas o cromos, porque el nuevo propietario mantendrá la oferta, más allá de lo que incorpore o no. De hecho, Viso no había pensado en jubilarse aún, pero alguien le preguntó si estaría dispuesto a traspasar y él dijo que escucharía ofertas. Y en poco tiempo tenía varias, entre las que pudo elegir, propulsando su prejubilación. "No tengo deudas, mis hijas ya tienen sus carreras y quiero disfrutar la vida", evalúa. Al tiempo que vislumbra por delante solo le pide salud para poder viajar y estar más cerca de los suyos. Y sacar algo de tiempo para acercarse a ese mutante Born que tanto echará "de menos".