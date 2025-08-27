Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Guadalajara

Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras que el resto de circulaciones se encuentran paradas en las vías o no han salido

Diversos trenes han quedado parados en la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid debido al incendio en Guadalajara.

Diversos trenes han quedado parados en la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid debido al incendio en Guadalajara. / Santi Coll / EMP

Barcelona
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.

Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes en el tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha). Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.

El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas hacia Madrid y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.

A medida que avanza la tarde aumenta la afectación. También en Calatayud permanece detenido un ALVIA que circulaba entre Pamplona y Madrid, mientras que el Barcelona-Sevilla programado para esta tarde está parado en Zaragoza.

Asimismo, no han realizado su salida el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres ni el AVLO de las 17:27 de Madrid en dirección Barcelona.

