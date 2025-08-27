Calles de Sants contratan seguridad y ponen a vecinos a vigilar ante los destrozos en los decorados

Parte del decorado con que los vecinos de la calle Vallespir han cubierto la calzada por la fiesta mayor de Sants estaba tirado por el suelo el martes al mediodía. “Lo han tumbado, estamos reparándolo y vamos a ampliarlo”, contaba Carles Sánchez, presidente de la comisión de fiestas de Vallespir. Un chico echaba una mano tratando de recomponer adornos, justo donde un rótulo rogaba que nadie se sentase sobre parte de la escenografía. “Ahí delante -señala- había un muñeco: el primer día desapareció la gorra, luego la peluca, después lo dejaron sin cabeza y ahora ya no tiene camiseta ni nada”.

Los estragos y los hurtos en los ornamentos de las celebraciones del barrio menudean desde hace tiempo. Aunque reiterados, no dejan de irritar y menospreciar la labor a la que los habitantes de Sants se entregan durante casi un año. En la calle Guadiana han tenido que parar a algún descarado que se llevaba accesorios delante de los propios vecinos.

“Este año hemos montado unas máquinas expendedoras con imanes y llaveros y nos han robado un montón de material”, reconoce Tere Delgado, de la comisión de Guadiana. Es el segundo año en que vecinos de la calle se turnan vigilando que los saqueadores no se ceben. “Es nuestra ‘policía’ de decorado: ponemos vallas, controlamos desde el punto lila y hay que vigilar mucho para que no se lleven nada”, desgrana Delgado, que dice que topan cada año con el mismo sinsabor: “Da mucha rabia, son cuatro gamberros que pasan a última hora. Si se quieren llevar algo, que lo hagan el último día, pero que dejen al barrio disfrutar de la decoración”.

Parte del decorado tirado y roto en la calle Vallespir, adornada por la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Del estropicio tampoco se ha librado la calle Valladolid tras imponerse en el concurso a la mejor ornamentación, dedicada al universo literario de Julio Verne. “Este miércoles por la mañana nos hemos encontrado tres setas arrancadas”, protesta David Cerqueda, presidente de la comisión vecinal ganadora, que ha sembrado los aderezos con carteles con el lema “Respetad el decorado”. También se han colgado avisos firmados por el ayuntamiento con posibles multas de 600 euros por incivismo.

“Pero, por muchos que se pongan, hacen caso omiso”, observa Cerqueda. “Acostumbran a ser grupitos que pican al más gracioso y se pone a tocar y arrancar -describe-. Año tras año se repite y hace unos cuantos que todas las calles sufrimos destrozos”.

Barras desmontadas

Ante las trastadas, algunas calles han contratado vigilancia. La federación de la fiesta mayor de Sants señala que ha sido la opción elegida en la plaza de la Farga y las calles Alcolea de Dalt y Galileu. “Más que nada lo hacen para dejar las barras y no montarlas y desmontar cada día”, apunta Arturo Castro, secretario de la federación.

Accesorios como los que se han robado con frecuencia en los últimos días en la calle Guadiana, durante la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

En Valladolid también se plantearon recurrir a seguridad privada. En su caso, retiran gran parte de las barras a diario, después de que una vez desvalijaran las tapas de las neveras. “Estuvimos hablando si cogíamos vigilantes para la noche, pero es difícil, nuestra calle es larga y el gasto es grande”, expone Cerqueda, que apela a que el consistorio y la policía actúen. “Aunque no tenemos queja de los agentes: no pueden controlar a toda la gente que pasa, siempre habrá una minoría que deja mal sabor de boca”, lamenta.

La concejal de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, reconoce que se han detectado algunas gamberradas y se hace seguimiento. “Es muy difícil garantizar el 100% de mantenimiento durante tantos días de fiesta, pero tenemos los equipos doblados para que haya vigilancia en las calles”, esgrime.

Un cartel avisa de multas de 600 euros en caso de faltas por incivismo en la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

La federación organizadora de la fiesta mayor afirma que ha tratado la cuestión con la Guardia Urbana y los Mossos, y que las patrullas hacen rondas. “No contratamos vigilantes nocturnos, cuestan mucho dinero”, alega Castro. “Nos encargamos los propios vecinos -explica-. El primer día, cuando pasa el jurado del concurso, intentamos que haya gente de la comisión pendiente de los decorados, pero el resto de días es inviable vigilar a todas horas”.

Apurando plazos

Algunas comisiones apuran los plazos para acicalar la vía. Procuran así ahorrarse el disgusto de arrancar los festejos con los atavíos maltrechos. “Es imposible que nos pongan vigilancia, así que hemos cogido la pauta de no ir a dormir hasta tarde para acabar el decorado y estar atentos la primera noche”, comenta Montse Mas, de la comisión de fiestas de la calle Finlàndia, cuyos ornamentos también han sido pasto del vandalismo. Jaume Safont, un histórico de la comisión, evoca que no es nada nuevo que se birlen figuras y guirnaldas. “A los cuatro días, las veíamos en la basura”, rememora.

Adornos maltrechos en la calle Finlàndia, decorada por la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

En Vallespir, Sánchez piensa que quizá se exagera con lo que tacha como travesuras: “He llegado a ver a gente que trepa para intentar atrapar algo y se nos han llevado muñecos que luego han aparecido no sé dónde. Cuando éramos jovencitos, también hacíamos el burro con el decorado, pero lo dejábamos en su sitio. Son chiquilladas y sabe mal, pero hay que asumir que hay un volumen de gente que hace esto”.

En varias calles coinciden en que la masificación y las aglomeraciones no ayudan a proteger la ornamentación. “La mayoría de la gente que pasó la noche del sábado eran guiris: no montamos la fiesta para gentrificar, sino para las vecinas y crear arraigo al barrio”, postula Delgado. Precisamente, en Guadiana reparten unos folletos en inglés a turistas, en que advierten contra los pisos turísticos y los desahucios invisibles de vecinos de Sants por el encarecimiento de los alquileres.