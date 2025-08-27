Suceso
Detenido un hombre de 40 años por una agresión sexual en una parada de autobús de L'Hospitalet
La víctima había denunciado que le habían realizado tocamientos y distintas patrullas de la Guardia Urbana se coordinaron para localizar al autor
La madrugada del pasado lunes, 25 de agosto, una patrulla de Distrito de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) fue requerida por una víctima de agresión sexual por tocamientos en una parada de autobús de la avenida de Ponent, en la frontera entre los barrios de La Florida y Les Planes.
Así lo ha dado a conocer el propio cuerpo policial en un comunicado en redes sociales en el que detalla también que la búsqueda coordinada entre varias patrullas permitió localizar al supuesto autor, un hombre de 40 años, que quedó detenido y trasladado al hospital al "presentar lesiones a consecuencia de la respuesta a la agresión".
A su vez, la Guardia Urbana explica que se informó a la víctima del procedimiento legal en estos casos y "todos los detalles del servicio han sido recogidas en las correspondientes diligencias policiales".
"Denunciar cualquier agresión es esencial para que los hechos no queden impunes", remarca la Guardia Urbana hospitalense en el texto.
