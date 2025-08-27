Centro de salud
El CUAP Peracamps del Raval cierra temporalmente por una avería en el aire acondicionado
El CAP de la Barceloneta saldrá del Hospital del Mar en 2029 para ocupar una antigua clínica
Los sanitarios critican que los administrativos sean quienes hagan los triajes en los nuevos CAP
Gisela MacedoGisela Macedo
Periodista
El Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Peracamps (Mandiargues, 5), situado en el barrio del Raval de Barcelona, permanece cerrado desde el pasado domingo 24 por una avería en el sistema de aire acondicionado.
Según han informado a este diario fuentes del Parc de Salut Mar, que gestiona el centro, la clausura se debe a que "las condiciones no eran las idóneas para trabajar". Igualmente, en el centro sí hay personal de seguridad trabajando para informar de la situación a los pacientes.
Las mismas fuentes prevén que el cierre del centro, que depende del CatSalut, se prolongará unos 15 días, el tiempo necesario para reparar por completo el sistema de climatización de un edificio antiguo con aires acondicionados también antiguos.
Mientras tanto, otros centros públicos de la zona, coordinados con el Departament de Salut, están atendiendo a los vecinos. Desde el Parc de Salut Mar aseguran que "la atención se está garantizando" y que, hasta ahora, no se han registrado reclamaciones de pacientes afectados.
Mientras dure la incidencia, los vecinos pueden acudir al CUAP Manso, al CUAP Sant Martí o al Hospital del Mar, si bien se está trabajando para habilitar más puntos de atención en los próximos días, informan las mismas fuentes.
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados de las fiestas: 'Tiran por tierra nuestro esfuerzo
- Barcelona termina tres de los siete proyectos de ampliación de la red de aguas freáticas de Barcelona
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Una sentencia tumba la subida del agua en una ciudad del área de Barcelona por 'fraude de ley' y 'desviación de poder
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas