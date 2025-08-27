El CUAP Peracamps del Raval cierra temporalmente por una avería en el aire acondicionado

El Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Peracamps (Mandiargues, 5), situado en el barrio del Raval de Barcelona, permanece cerrado desde el pasado domingo 24 por una avería en el sistema de aire acondicionado.

Según han informado a este diario fuentes del Parc de Salut Mar, que gestiona el centro, la clausura se debe a que "las condiciones no eran las idóneas para trabajar". Igualmente, en el centro sí hay personal de seguridad trabajando para informar de la situación a los pacientes.

Las mismas fuentes prevén que el cierre del centro, que depende del CatSalut, se prolongará unos 15 días, el tiempo necesario para reparar por completo el sistema de climatización de un edificio antiguo con aires acondicionados también antiguos.

Mientras tanto, otros centros públicos de la zona, coordinados con el Departament de Salut, están atendiendo a los vecinos. Desde el Parc de Salut Mar aseguran que "la atención se está garantizando" y que, hasta ahora, no se han registrado reclamaciones de pacientes afectados.

Mientras dure la incidencia, los vecinos pueden acudir al CUAP Manso, al CUAP Sant Martí o al Hospital del Mar, si bien se está trabajando para habilitar más puntos de atención en los próximos días, informan las mismas fuentes.