Collboni viaja a Estambul tras su estancia en Jordania para apoyar al alcalde turco encarcelado por Erdogan

De Jordania a Estambul. Tras su misión de cooperación en Amán, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará este miércoles a la ciudad de Turquia para participar en los actos organizados por la red Eurocities para mostrar su apoyo a Ekrem Imamoglu, el alcalde de la ciudad turca encarcelado desde marzo. La delegación, formada por varios alcaldes europeos, quiere expresar su solidaridad con la ciudadanía de Estambul y defender los principios democráticos.

Durante su visita a Estambul, Collboni participará en la reunión con el alcalde en funciones Nuri Aslan en el ayuntamiento, donde se entregará el ‘Premio Especial por la Democracia’ de Eurocities a İmamoğlu. Posteriormente, asistirá a la rueda de prensa conjunta de la delegación europea con más alcaldes y, al mediodía, intervendrá en una comparecencia ante la prisión de Silivri, junto al presidente de la red B40 y alcalde de Sofía, Vassil Terziev.

Su viaje a la ciudad turca es una muestra más de su apuesta desde el inicio de mandato por la proyección exterior. Collboni ha situado la agenda internacional entre sus prioridades estratégicas. Desde su primer viaje institucional como primer edil a París -en julio de 2023- hasta el de Jordania -donde ha viajado esta semana-, el socialista ha encadenado más de una decena de viajes oficiales que lo han llevado de Dubái a Bruselas, de Roma a Luxemburgo, pasando por Lisboa y Milán y, de nuevo, a la capital francesa, donde ha acudido varias veces.

Encuentros bilaterales, foros climáticos, cumbres sobre vivienda y actos culturales han convertido a Collboni en un habitual de las grandes capitales con el objetivo de situar a Barcelona en el centro del debate global. Así, el alcalde ha expresado con convicción su espíritu europeísta y ha llevado sus políticas a las grandes capitales de la Unión Europea, con quienes comparte retos comunes, como la búsqueda de una solución para la crisis de la vivienda. La iniciativa que más recorrido ha logrado es ‘Mayors for Housing’, una alianza de ciudades europeas en Bruselas para reclamar un fondo para vivienda.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a ediles de otras grandes ciudades europeas, en Bruselas este jueves. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / EUROPA PRESS

Su periplo internacional comenzó en julio de 2023 en París, donde acudió a la Fiesta Nacional invitado por la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo. Estrenó así la agenda internacional del nuevo gobierno municipal tratando de reforzar la colaboración entre las dos capitales, que comparten estrategias sobre problemáticas comunes, como el acceso a la vivienda o la gestión del turismo de masas.

En abril de 2024 sumó dos paradas europeas: Lisboa, con el mismo objetivo de fortalecer alianzas entre ciudades, y Milán, en plena Design Week, uno de los encuentros mundiales más destacados del sector del interiorismo y el diseño. En ambas ciudades se reunió con sus homólogos y en la capital portuguesa participó en el ‘Foro La Toja-Vínculo Atlántico’.

Alianza por la vivienda

En Roma, en octubre de 2024, fue donde puso la semilla de la alianza de ciudades europeas para defender el derecho a la vivienda. Allí propuso por primera vez la iniciativa, que después se ha consolidado como ‘Mayors for Housing’, compuesta por 15 ciudades europeas. A la capital italiana regresó este marzo para participar en la gran manifestación europeísta contra la extrema derecha.

Collboni ha intensificado su agenda internacional este año, especialmente por su ofensiva municipal en la UE sobre la crisis de la vivienda, que lo llevó a Bruselas este febrero, cuando participó en el Comité de Regiones e instó a aumentar de inmediato la inversión pública en construcción y rehabilitación de viviendas protegidas.

Esta petición la trasladó también en Luxemburgo un mes después, para reclamar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) más recursos para políticas habitacionales. El ayuntamiento y el BEI firmaron un préstamo de 175 millones para proyectos de regeneración urbana.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras el acuerdo para un préstamo de 175 millones de euros que servirán para financiar proyectos de regeneración urbana. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / Europa Press

En su ahínco por reforzar la alianza Mayors for Housing, este mayo regresó a Bruselas como voz principal del movimiento europeo por el derecho a la vivienda. Presentó el dictamen de vivienda del Comité de las Regiones y el Plan Europeo de Acción por la Vivienda del movimiento. También ha revivido su primer viaje institucional regresando a París este abril para convertirse en el primer alcalde invitado a intervenir en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y en julio ha vuelto de nuevo a la capital francesa para recoger el testigo como ciudad anfitriona del Tour de Francia 2026.

Oriente Próximo y el viaje vetado a Israel

A los pocos meses de llegar a la alcaldía, el gobierno de Collboni anunció que su primera cita institucional fuera de Europa sería Palestina, con tal de subrayar la voluntad de cooperación con este territorio. Lo dijo en septiembre de 2023, tras restablecer las relaciones con Tel Aviv (Israel), que había suspendido anteriormente la exalcaldesa Ada Colau y que ha vuelto a suspender el propio Collboni este mayo. Finalmente Palestina no pudo ser su destino intercontinental por motivos de seguridad al estallar la guerra en Gaza y su primer viaje más allá de Europa fue Dubái, en motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP28).

Collboni ha intentado realizar su viaje a Palestina esta semana desplazándose a Israel para visitar las ciudades palestinas de Belén y Ramala, en Cisjordania. También tenía previsto visitar Jerusalén, pero finalmente no ha podido porque el gobierno de Netanyahu le ha denegado la entrada en el país, tres meses después de que Barcelona suspendiera de nuevo las relaciones con el Estado de Israel. No obstante, el alcalde ha mantenido su viaje a Jordania para visitar el nuevo campamento de la UNRWA en Amman.