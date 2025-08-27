Colegio cerrado
Cinco detenidos en el intento de ocupación de la antigua Escuela del Carme de Sants
Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"
Cinco personas han sido detenidas este miércoles en Barcelona tras el intento de ocupación de la antigua Escuela del Carme, en el barrio de Sants. Cuatro de las detenciones están relacionadas con delitos de daños y usurpación, mientras que la quinta corresponde a un presunto atentado contra la autoridad, han informado fuentes policiales a este diario.
El edificio de la antigua escuela, de titularidad municipal cerró sus puertas hace dos años. El intento de ocupación de este miércoles era acción impulsada por colectivos vinculados al movimiento por la vivienda.
Tras las detenciones, la Organización Juvenil Socialista de Sants y les Corts ha convocado una manifestación a las 19:00 horas en la plaza de Sants para denunciar la actuación policial. Además, se han suspendido actos previstos dentro de la Fiesta Mayor Alternativa del barrio.
