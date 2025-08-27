FOTOS | Un búnker soviético resiste escondido en un palacete a los pies del Tibidabo

La fachada novecentista del número 17 de la avenida del Tibidabo oculta uno de los vestigios más fascinantes de la Barcelona de la Guerra Civil española. Bajo el edificio que actualmente alberga una imponente sede de Mutua Universal, permanecen intactas las instalaciones defensivas que la diplomacia soviética construyó durante el conflicto.

La mansión, obra del arquitecto Enric Sagnier, se construyó entre 1915 y 1918 y fue originalmente la residencia del farmacéutico Salvador Andreu, impulsor de la urbanización de la zona y creador de las pastillas que llevan su apellido. Sin embargo, la guerra transformó radicalmente el destino de esta propiedad privada, convirtiéndola en sede de la representación diplomática de la Unión Soviética en Catalunya.

El edificio novecentista, catalogado con nivel C de protección patrimonial, se convirtió en escenario de intrigas y espionaje cuando las autoridades republicanas lo requisaron para alojar el consulado soviético. Esta decisión respondía al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la URSS en 1936, interrumpidas desde la revolución de 1917.

Vista posterior de la sede de Mutua Universal en la avenida Tibidabo de Barcelona / Pep Ribas / Mutua Universal

Los bombardeos que sufrió Barcelona por parte de la aviación fascista durante 1937 motivaron a la construcción de un sistema defensivo subterráneo. Las instalaciones fueron diseñadas con especificaciones militares: muros de hormigón armado de 40 centímetros de espesor, doble acceso mediante portones de hierro fundido y sistemas de cierre que solo funcionaban desde dentro.

Un refugio de 50 metros cuadrados

El refugio de 50 metros cuadrados incluía múltiples dependencias: varios despachos equipados, letrinas y un generador eléctrico independiente que garantizaba el funcionamiento autónomo durante largos períodos de asedio. Esta infraestructura permitía mantener la actividad diplomática incluso bajo las condiciones más adversas, asegurando que la legación soviética pudiera operar sin interrupciones.

Detalle del búnquer soviético que hay escondido en la sede de Mutua Universal en la avenida Tibidabo / Mutua Universal

Vladimir Antonov-Ovseenko, el veterano revolucionario designado por Stalin para dirigir la legación, supervisó personalmente estas obras de fortificación. El mismo hombre que había dirigido el asalto al Palacio de Invierno zarista décadas atrás, ahora coordinaba desde Barcelona las operaciones soviéticas en suelo español y las purgas contra el POUM catalán, antes de convertirse él mismo en víctima de las represalias estalinistas al final de la década.

De consulado a embajada

La evolución del edificio reflejó los cambios políticos del momento. Inicialmente funcionó como consulado, pero cuando el gobierno republicano de Manuel Azaña trasladó su sede desde Valencia a Barcelona en noviembre de 1937, las instalaciones adquirieron rango de embajada, intensificando su importancia estratégica.

Detalle del búnquer soviético que hay escondido en la sede de Mutua Universal en la avenida Tibidabo / Mutua Universal

El patrimonio histórico del inmueble trasciende su función bélica, representando un testimonio arquitectónico del período novecentista barcelonés. Su estructura combina el valor estético con la memoria histórica de una época turbulenta que marcó profundamente la ciudad, cuando la diplomacia internacional operaba desde refugios subterráneos.

Permanece cerrado

Actualmente, estas instalaciones defensivas permanecen cerradas al público general, si bien Mutua Universal difunde imágenes de su interior en su web corporativa. Aún así, se mantiene casi en secreto uno de los refugios mejor conservados de la Barcelona republicana. Solo en contadas ocasiones especiales se permite la entrada a este espacio que conecta directamente con los episodios más dramáticos de la Guerra Civil.

Detalle del búnquer soviético que hay escondido en la sede de Mutua Universal en la avenida Tibidabo / Mutua Universal

La pervivencia de elementos originales como placas identificativas, banderas soviéticas descoloridas y restos de la maquinaria del generador eléctrico convierte este búnker en un archivo material único. Su estado de conservación excepcional lo distingue de otros refugios urbanos de la época, muchos de los cuales han desaparecido o sufrido deterioro significativo.

Barcelona conserva así, en las profundidades de una de sus avenidas más distinguidas, un fragmento blindado de su pasado más convulso, testimonio silencioso de cuando la diplomacia internacional se refugiaba bajo tierra mientras la historia se escribía en las calles de la ciudad.