Parajes escondidos
Descubre las calles más bonitas de Barcelona
La capital catalana alberga callejones que guardan una gran belleza
La fiesta de Catalunya que no te puedes perder antes de que acabe agosto
Dónde comer en Barcelona por tan solo 5 euros
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
Barcelona es una de las ciudades más visitadas del mundo y no es para menos: su proximidad al mar, sus monumentos históricos y sus bonitos edificios la han consolidado como uno de los destinos favoritos para millones de turistas al año.
De hecho, en 2024 la capital catalana recibió un total de 15,6 millones de visitantes, según el Observatori del Turisme a Barcelona.
Una belleza desconocida
Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los resultados turísticos del mes de julio revelan que Barcelona sumó un total de 906.522 viajeros alojados en hoteles, lo que supone un crecimiento del 5,58% respecto al mismo mes en 2024.
Es más, edificios históricos como la Sagrada Família recibieron más de 4 millones de habitantes en 2024, superando los últimos récords de afluencia.
No obstante, existen otros lugares en la capital catalana que guardan una belleza extraordinaria: Barcelona esconde callejones que destacan por su estilo modernista y que hasta los propios ciudadanos desconocen.
Las calles más bonitas
Una de las calles más bonitas es el Carrer Tubella, que desemboca en el Passatge Tubella, un lugar de casas unifamiliares construidas a partir de 1925 donde vivían los obreros de las fábricas de Sants y Les Corts.
La unidad estilística de las fachadas con toques ingleses, junto a sus jardines delanteros, crean un paisaje difícil de ver en las construcciones más modernas.
Las viviendas fueron financiadas por el propietario del terreno Joan Tubella, que compró los terrenos y los dividió en 38 parcelas. Una vez edificadas las vendió a plazos entre obreros especializados de las fábricas del entorno.
La siguiente calle es el Carrer de la Volta dels Tamborets, situada en el corazón del histórico barrio del Born. Destaca por sus arcos de volúmenes medievales y por las paredes de piedra y los balcones de hierro forjado que transportan a una época pasada.
Además, las plantas que decoran el paisaje junto a las boutiques independientes y los talleres artesanales lo convierten en uno de los rincones más acogedores del barrio.
Si se busca una calle peatonal con menos afluencia de personas, el Carrer Major de Sarrià es ideal. Con el paso del tiempo, la vía se ha convertido en uno de los ejes comerciales de barrio más demandados de Barcelona.
En el epicentro se encuentran pequeños comercios, locales y edificios que lo dotan de un espíritu y vitalidad típicos del pueblo que fue antes de la llegada del Ferrocarril en 1869 y su posterior anexión a Barcelona en 1921.
Para tomar algo evitando el estruendo de la ciudad, el Carrer de Enric Granados es perfecto. Es la calle del Eixample que tiene más terrazas: el 60% de los locales tienen una, de hecho, hay más terrazas que bloques de pisos de vecinos, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.
Es la calle de los primeros locales más 'hipsters' de la ciudad, como la hamburguesería ‘El filete Ruso’ o ‘Auto Rosellón’.
Detrás de las cocheras de Sants se encuentra la calle Iberia, un desvío de casas antiguas y no muy altas que sale de la calle Olzinelles y que nos lleva a la Plaça Ibèria.
Es como un pequeño pueblo que se esconde muy cerca de la transitada calle de Sants, donde podremos disfrutar de Can Violí, una tranquila terraza alejada del tráfico. El pequeño local, situado junto al peculiar edificio de la Societat d’Artistes (AIE), nos hace sentir lejos del alboroto de la gran ciudad.
Carrer Verdi se ha posicionado como una de las vías más importantes que se pueden encontrar en el barrio de Gràcia. A lo largo de sus poco más de 1.300 metros, alberga una importante oferta de restauración, de ocio y de cultura.
Entre los diferentes locales que acoge, destaca la librería Taifa, que contiene una de las colecciones literarias más extensas, además de sus característicos Cines Verdi, uno de los clásicos de la ciudad que todavía respeta las películas en versión original.
Estos son solo unos pocos ejemplos de las calles que se adentran en Barcelona, pero callejeando por la capital catalana se encuentran miles de rincones fotogénicos perfectos para presumir de la estancia en la ciudad.
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados de las fiestas: 'Tiran por tierra nuestro esfuerzo
- Barcelona termina tres de los siete proyectos de ampliación de la red de aguas freáticas de Barcelona
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Una sentencia tumba la subida del agua en una ciudad del área de Barcelona por 'fraude de ley' y 'desviación de poder
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas