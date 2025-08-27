El turismo por motivos profesionales se reactivará en Barcelona en septiembre: 22 congresos con 78.000 participantes

Tras un verano marcado por el crecimiento de turistas vacacionales y el ligero descenso de pernoctaciones, Barcelona afronta la recta final de la campaña estival, a la vez que la reactivación de los viajeros por motivos profesionales. Septiembre traerá al menos 22 congresos con unos 78.000 participantes, y buenas previsiones teniendo el cuenta que el nivel de reservas de los próximos meses está por encima del mismo periodo de 2024.

En los primeros días del próximo mes la capital catalana todavía el coletazo del gran turismo de ocio, ya que en diversos países aún hay vacaciones escolares, como España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Singapur, según datos del Observatorio del Turismo en Barcelona. Posteriormente, en octubre y principios de noviembre pueden volver a darse algunas puntas de afluencia de turismo familiar por los descansos escolares en Países Bajos, Francia, Reino Unido y Bélgica, así como la primera de octubre en el caso de China. Pero progresivamente se irá produciendo el gran regreso de la actividad congresual.

Se estima que la ciudad albergará 22 congresos, con dos especialmente destacados por su poder de convocatoria. Se trata de Labelexpo Europa 2025 (30.000 asistentes, del 16 al 19 de septiembre) y el IAAPA Expo Europa 2025 (20.000, entre el 22 y el 26 de septiembre). El resto de citas, de menor formato, son sobre todo del ámbito médico o el de las nuevas tecnologías.

Hasta final de año

Pero el Observatorio también destaca que en los meses siguientes hasta final de año hay otras 59 reuniones confirmadas. Una actividad que se deja notar en el volumen de reservas hoteleras en la ciudad, que según sus datos ha alcanzado de momento un "nivel bastante superior" al de 2024, sobre todo en septiembre y octubre, y con una antelación media de unos 47 días. Para los próximos meses se destacan sobre todo las procedentes de EEUU. Para el conjunto del trimestre hay una previsión general de 3,2 noches de estancia media.

Sin embargo, en la comparación con otras ciudades, el volumen es similar al de Amsterdam, por encima de Viena, pero por debajo de Madrid, Berlín y Londres.

En su informe de Perspectivas de la Actividad Turística se destaca que la capacidad aérea del aeropuerto de El Prat será de seis millones de asientos el próximo mes (con un 4,5% de incremento interanual), además del aumento de conexiones y frecuencias con China ese mes, mientras que desde octubre crecerán las conexiones con Dubai. Actualmente operan 97 compañías que vuelan a 218 destinos, de los que 59 son intercontinentales, lo que supone un aumento de las rutas y conectividad. En el caso de los cruceros, en septiembre se prevén 98, ligeramente por encima que hace un año.

Otros indicadores son las busquedas que potenciales viajeros han hecho en los últimos meses desde todo el mundo en Google. Así, en materia de vuelos Barcelona ocupa la octava posición en el mundo (igual que hace un año), mientras que en alojamiento el Destino Barcelona (que incluye la provincia) ocupa la quinta (igual que hace un mes, pero tres posiciones por delante de 2024), solo superada por París, Londres, Dubai y Punta Cana. No obstante, las búsquedas generales sobre Barcelona ciudad como destino turístico han descendido. Además del nombre de la ciudad, la Sagrada Família es lo más buscado. Y se detecta un aumento de búsquedas sobre playas y actividades acuáticas.

Cifras del verano

El informe añade también otros datos recientes relevantes sobre la actividad turística más recientes. Por ejemplo, que la mayoría de reservas hoteleras por nacionalidades en las últimas semanas eran de viajeros del resto de España (casi una cuarta parte), seguidos por estadounidenses como principal visitante extranjero (21,1%), franceses (10%), británicos (6,2%) e italianos (4,2%).

Con cifras de julio, cabe recordar que el gasto medio (sin contar alojamiento) había bajado a 99,2 euros por día en la capital catalana. A comer y beber se destinó un 44,7% del dinero, a cultura un 22,6%, a compras un 19,6% y a transporte un 13%.