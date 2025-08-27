Barcelona planea equipar 31 mercados con placas fotovoltaicas para abastecerlos de energía

Aunque quizá sea el cambio que pase más desapercibido, las reformas de gran parte de los mercados de Barcelona incluyen desde 2023 la instalación de placas fotovoltaicas en el techo para que las plazas se abastezcan en parte de electricidad renovable producida en el mismo edificio. Justo se acaba de poner en marcha en el mercado de Sants, donde los vecinos hormigueaban tomando el aperitivo de la fiesta mayor del barrio este miércoles al mediodía.

Si bien es imperceptible desde el interior de la plaza, el tejado se ha renovado en los últimos meses para colocar 480 metros cuadrados de paneles solares, que han costado 167.000 euros para suministrar el 28% de la corriente que el mercado precisa. A su vez, se han estrenado 576 módulos instalados en las pérgolas donde se monta el mercadillo dominical de Sant Antoni. Se han sufragado 472.542 euros para colocarlos y surtirán el 12% de la energía que requiere el mercado de Sant Antoni. Con esas dos obras terminadas hace poco, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado cuenta de que se propone que la energía solar esté extendida a 31 de los 43 mercados de la ciudad de aquí a cinco años.

“Las placas no se ven, pero ayudan a hacer más sostenible la vida de los mercados y los comerciantes”, ha postulado la concejal de Mercados, Raquel Gil. La edila ha concretado que, con las recientes remodelaciones en Sants y Sant Antoni, 17 mercados de la ciudad están equipados por ahora con planchas para captar energía solar.

La cantidad casi debe doblarse durante el próximo lustro para cumplir con el plan y alcanzar los objetivos de ahorro energético que el consistorio baraja. Ahora economiza unas 222 toneladas de dióxido de carbono -contribuyente del calentamiento global y, en consecuencia, del cambio climático- con la producción de energía renovable en las plazas de abastos y se desafía a evitar 1.420 toneladas de CO2 en un lustro. Pretende conseguirlo adaptando las cubiertas de los mercados para contener seis veces más emisiones que las que se dispersan ahora y proveer el 27% de la demanda de energía que los vendedores necesitan.

La fachada del mercado de Sants, en Barcelona, en una imagen de archivo. / JORDI COTRINA

Montserrat, Abaceria y Hostafrancs

El consistorio destina 4,5 millones de euros a la operación. Los próximos mercados en estrenar los módulos solares serán la rehabilitada plaza de Montserrat -se prevé inaugurar en octubre- y otro que se ha reconstruido de arriba a abajo, el de la Abaceria.

Gil ha admitido que algunos mercados no son aptos para que dispongan de placas fotovoltaicas. Ha citado el de Santa Caterina, debido a su particular e icónica techumbre ondulante y colorida. En otros casos, ha enfatizado que sí está previsto incorporar los paneles, aprovechando obras de mejora y, en especial, la retirada de tejados construidos con láminas de fibrocimento, que contienen amianto.

La sustancia peligrosa -inductora de cánceres, enfermedades respiratorias y lesiones en la pleura y el pulmón- debe ser retirada antes de 2028 en los edificios públicos, como insta la Unión Europea. El último censo municipal publicado, datado de 2022, detectó 10 mercados con amianto pendiente de ser eliminado en los techos y 18 en las cañerías. Gil ha indicado que uno de los próximos mercados que se desprenderá del material tóxico es el de Hostafrancs, durante 2027. Se sustituirá por una nueva cubierta dotada con paneles solares.

“El fibrocemento se está retirando por fases y se hacen reformas integrales, que pasan por la retirada y hacer actuaciones” para incorporar los sistemas de captación de energía solar, ha explicado Gil. El Instituto Municipal de Mercados de Barcelona ha añadido que tiene en perspectiva cumplir el plazo para librarse del amianto en las fechas exigidas. El organismo municipal redacta tres proyectos para completar la erradicación completa del asbesto, obligatoria por ley.