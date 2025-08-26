Barcelona registra 12.100 denuncias por venta ambulante irregular, el doble que el verano pasado

Las actuaciones contra la venta ambulante irregular este verano se han duplicado en Barcelona. Según datos del ayuntamiento de la ciudad a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, entre junio y julio de este año los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona interpusieron 12.100 denuncias contra este tipo de actividad fraudulenta por las 6.171 sanciones en el mismo periodo de 2024. Además, en este inicio de verano de 2025 los policías intervinieron 111.944 falsificaciones a los vendedores ambulantes mientras que el año pasado fueron 90.827, lo que supone un incremento del 23%.

Este comercio ambulante no autorizado incluye alimentos, bebidas y otros productos y también las falsificaciones del 'top manta', principalmente ropa deportiva, calzado y bolsos que imitan a marcas comerciales conocidas. De mayo a octubre de este año, dentro del plan de seguridad de verano, la Guardia Urbana refuerza las patrullas, con agentes de paisano y de uniforme, para evitar este tipo de ventas, tanto en las zonas de mayor afluencia de turistas como en el transporte público.

Aquí destaca el uso de las cámaras de videovigilancia del metro que tienen los policías en el centro de control para tener información en tiempo real de la presencia de 'manteros' en esta red de transporte público. De esta forma, los agentes pueden actuar de forma inmediata, junto con el personal de seguridad privada de Transports Metropolitants de Barcelona, en las zonas más conflictivas, como son las estaciones del centro de la ciudad o los intercambiadores.

En lo que respecta al patrullaje en superficie, los agentes municipales realizan este control en los espacios más concurridos, principalmente el litoral y los puntos de atracción turística como son Montjuïc o la Sagrada Familia. En este sentido, el refuerzo de 200 agentes diarios junto con los Mossos d'Esquadra dentro del plan Endreça para este verano en la ciudad ha permitido destinar más recursos para acabar con la venta ambulante y garantizar la seguridad en lugares públicos.

Operaciones conjuntas

La Guardia Urbana colabora con otros cuerpos de seguridad, como Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Portuaria, para tener controlados a los vendedores y a las redes de distribución de la mercancía. El objetivo no es acabar con los 'manteros', que son el último eslabón de la cadena, sino con las mafias dedicadas a traer y almacenar este tipo de productos que muchas veces se aprovechan de su delicada situación económica de los vendedores ambulantes para obligarlos a realizar este tipo de comercio fraudulento en el espacio público para subsistir.

Los agentes también hacen reuniones con la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y con entidades de comerciantes para la formación, identificación y el rastreo de productos falsificados.

Desde el Consistorio barcelonés se remarca que se trabaja contra el 'top manta' por ser una actividad fraudulenta; porque el "origen de la mercancía es de dudosa legalidad"; por el "agravio para la actividad comercial reglada"; por estar "vinculada a redes y se aprovecha de la precariedad de la situación de los vendedores" y porque "comporta la ocupación excluyente del espacio público restringiendo la circulación de las personas". Fuentes municipales también recuerdan que el 'top manta' en Barcelona es "una actividad residual" que está "controlado", pese a que no se ha erradicado por completo.

Menos sanciones anuales

En un informe de seguimiento de la ordenanza de Convivencia entregado el pasado julio se especificaron los datos de denuncias anuales por comercio ambulante no autorizado en la ciudad de 2024. En concreto, fueron 42.049 sanciones interpuestas por Guardia Urbana de Barcelona y Mossos, casi un 5% de disminución respecto al mismo periodo de 2023, cuando fueron 44.161

En total, el año pasado los policías interpusieron 97.003 denuncias por infracciones de la ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el Espacio Público en Barcelona. De estas sanciones, la cifra más alta (42.049) corresponde a todo tipo de venta ambulante, seguida por consumo de bebidas alcohólicas en la calle, 38.065 sanciones, que supone un 10,3% más que el año 2023.