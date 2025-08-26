Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas

Tras un fin de semana de estabilidad meteorológica con el cielo alternando entre nubes y claros, esta semana el tiempo va a dar un giro inesperado debido a la borrasca Erin, que complicará el clima durante el resto de días.

La semana ha empezado con una intrusión de polvo sahariano en Catalunya, que dejó el pasado lunes una lluvia de barro en las comarcas de Tarragona y Barcelona, fruto de los restos de una pequeña dana que ha golpeado el golfo de Cádiz. Aun así, la cantidad de lluvia que ha caído ha sido mínima y solo ha logrado enfangar las calles.

El día más cálido

La predicción para este martes contempla un clima diferente: durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado, con el sol como protagonista en el litoral central y sur del territorio.

Sin embargo, se esperan algunos chubascos débiles en puntos del Pirineo norte, y por la tarde podrían extenderse a zonas del oeste de Catalunya, donde irán acompañados de tormenta y granizo.

El martes se espera que sea el día más cálido de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 35ºC en conjunto. Además, en zonas del Pla de Lleida podrían rozar los 40ºC. El calor aumentará en la costa durante la noche y las madrugadas seguirán siendo tropicales y bochornosas.

Cambio drástico

De cara al miércoles se registrará un nuevo cambio drástico en el tiempo: la llegada de la borrasca Erin hará bajar las temperaturas de nuevo -se mantendrán por debajo de los 30ºC en gran parte del litoral- y volverán las lluvias al territorio.

De este modo, las tormentas llegarán por las comarcas de Lleida y se irán desplazando hacia el interior de la comunidad autónoma.

Asimismo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en gran parte del oeste del territorio, excepto en las comarcas leridanas del Segrià, Pla d'Urgell, Noguera, Solsonès, Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta Ribagorça Pallars Sobirà y la Cerdanya, donde asciende a naranja.

Avisos activos

El jueves se trasladarán hacia el este de Catalunya acompañado de una masa de aire frío en altura que dejará tormentas violentas en Girona y Barcelona: el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas gerundenses del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany y el Gironès, así como el aviso naranja en la Selva.

Además, en Barcelona también hay avisos amarillos activos en las comarcas del Maresme, Alt Penedès, Barcelonès, Moianès y Osona y naranjas en el Baix Llobregat, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

De hecho, el jueves será el día más fresco de la semana: los termómetros descenderán considerablemente hasta situarse en los 26ºC de máximas y 19ºC de mínimas en la capital catalana.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dc. 14:00 a dj. 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/U9AR7R23Cr — Meteocat (@meteocat) August 26, 2025

No se esperan olas de calor

A pesar de este respiro meteorológico, las temperaturas nocturnas seguirán sin descender de los 20ºC excepto en algunos momentos puntuales de la madrugada.

Hacia el fin de semana, el mercurio se mantendrá templado, con máximas en Barcelona de entre 26 y 27 °C y mínimas de 20 y 22 °C. Es más, tanto el viernes como el sábado podrían registrarse lluvias en el litoral.

Por el momento no se esperan nuevas olas de calor ni temperaturas por encima de la media en ningún punto del territorio. Después de unas jornadas de calor sofocante, parece que el ambiente vuelve a ser agradable, aunque por la noche los valores seguirán siendo los típicos del periodo estival.