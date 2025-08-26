La Ronda de Dalt de Barcelona recupera los tres carriles por sentido este viernes

La Ronda de Dalt de Barcelona (B-20) recuperará los tres carriles por sentido a partir de este viernes 29, después de que las obras relacionados con la cobertura de la ronda hayan cortado un carril por sentido entre las salidas 5 y 6 desde el 14 de julio. La previsión era que las obras finalizaran el 4 de septiembre, pero finalmente terminarán antes. Así, a partir de este viernes ya se podrá circular por todos los carriles.

Previo a ello, los trabajos de desmontaje de la obra obligarán a cortar totalmente la ronda entre las salidas 5 y 6 durante dos noches: de miércoles 27 a jueves 28 se cortará en sentido Besòs, y de jueves 28 a viernes 29 se cortará en sentido Llobregat. En ambos casos, el corte será de 22:30 h a 5:30 h y el tráfico se desviará por encima de la ronda.

Las obras realizadas durante el verano han cortado un carril por sentido entre la avenida de Vallcarca y el Instituto Vall d’Hebron, y dan continuidad a la cubierta ya ejecutada entre el Mercado de la Vall d’Hebron y el instituto. Se trata de una longitud de 340 metros, que se sumarán a los 200 ya cubiertos, y que generarán una nueva superficie para uso ciudadano y zona verde, en beneficio especialmente de los vecinos de Sant Genís dels Agudells y La Teixonera, según ha apuntado el ayuntamiento.

La actuación de este verano llega después de la construcción del muro central el año pasado, muro que constituirá uno de los pilares de la nueva cubierta, y del inicio de la construcción de las dos salidas de emergencia por sentido que se han realizado en el último año. Los trabajos completos de esta fase finalizarán en la primavera de 2026 y aún faltarán las tareas de la cubierta e instalaciones y, en último término, la urbanización de la superficie.

La cobertura de este tramo

Se prevé que el conjunto de las obras de la cobertura de la Ronda terminen en mayo de 2027. Las obras de estructura de la primera fase tendrán una inversión de unos 12 millones de euros, a los que habrá que sumar el coste de la cubierta, instalaciones y acabados del túnel, que supondrán una inversión de unos 20 millones de euros.