La Policía Nacional detiene a dos personas en Badalona tras incautarles cinco kilos de marihuana y dos de hachís

Nuevo operativo en Badalona contra el tráfico de droga. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas tras incautarles cinco kilogramos de marihuana procesada y más de dos kilogramos de polen de hachís, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició tras recibir la policía informaciones que alertaban de posibles actividades ilícitas desarrolladas en el interior de dos locales pertenecientes a una empresa que se dedica al alquiler de pequeñas salas de ensayo para músicos.

Al inicio de la investigación y durante los seguimientos, los agentes de la Policía Nacional se percataron de los distintos vehículos y modelos, algunos de ellos de alta gama, que utilizaban los investigados (hasta siete marcas y modelos diferentes), lo que "dificultó sobremanera el trabajo de los policías". Tras las vigilancias realizadas, los agentes constataron la información sobre la actividad ilícita desarrollada en el interior de ambos locales.

El cuerpo policial destaca la importancia del aviso realizado por el responsable de un establecimiento comercial, ubicado al lado de las dos naves que se estaban investigando, que alertó a la Policía Nacional sobre un hecho que levantó sus sospechas. Tres individuos intentaron acceder, sin éxito, al interior de las naves por la fuerza. Como no lo consiguieron, amenazaron verbalmente a la persona que se encontraba en el interior, y le aseguraron que volverían a intentarlo con otros medios más contundentes, explica la Policía Nacional.

Por estos motivos, el instructor dio cuenta a la autoridad judicial, lo que precipitó el operativo policial procediendo a realizar dos entradas y registros simultáneos en ambos locales, gracias a las cuales se pudo proceder a la aprehensión de la droga. Los dos individuos han quedado detenidos, y se les imputa un delito contra la salud pública.