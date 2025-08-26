Un operativo policial frustra el 'mercado de la miseria' de Badalona tras las quejas de Albiol

Sobre las ocho de la mañana de este martes, la cafetería situada en la esquina de la calle de la Primavera y la avenida del Marqués de Mont-Roig, en el barrio de Sant Roc de Badalona, estaba repleta de personas cargando voluminosas bolsas hechas con tela, así como carros de la compra repletos hasta los topes. Algunos de ellos, los menos, tomaban un café; la mayoría, solo esperaba. Eso sí, todos ellos miraban, atentos, hacia el mismo lado. A un centenar de metros de ahí, bajo el puente de la C-31 y tras los numerosos pilares que sustentan la infraestructura, se atisbaban las luces azules parpadeantes y los colores flúor de varios vehículos policiales.

Se trata de los vendedores del popularmente conocido como 'mercado de la miseria', que esperaban con sus productos a cuestas a que la policía abandonase la zona para instalar sus precarios puestos de venta, consistentes en una simple manta al suelo o ni eso, ya que los hay que colocan los artículos directamente en la acera. Sin embargo, un operativo conjunto formado por las policías locales de Badalona y Sant Adrià de Besòs, así como por agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, ha impedido este martes la instalación del precario mercadillo. "En Badalona no consentiremos que decenas de personas se instalen una vez a la semana en el barrio de Sant Roc para vender material que es robado o proveniente de la basura", declara a EL PERIÓDICO el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. En efecto, la venta de productos recogidos de la basura es lo más habitual, coinciden en señalar tanto vendedores, compradores, siendo menos habitual la presencia de algunos objetos robados.

Este mercadillo sin licencia se instala desde hace años cada martes, bajo el puente de la C-31, a pocos metros del límite con Sant Adrià de Besòs. De hecho, la frontera municipal se hace palpable al observar la disposición de los agentes. A un lado, dos patrullas de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs; al otro, separados por unos cinco metros, otras tantas de la Guàrdia Urbana de Badalona. En el medio, cómo no, la invisible frontera. Los vendedores conocen los límites municipales y suelen jugar sus cartas en ese sentido, moviéndose de un lado a otro de los términos municipales, lo que dificulta la acción de sendas policías locales. Así lo explica Ahmed, un veterano vendedor del mercado, que asegura llevar más de una década comerciando con las piezas de ropa y otras baratijas que encuentra en los contenedores: "Me dedico a la chatarra y lo que encuentro en la basura", resume. Los martes acude a Badalona, pero durante el resto de días de la semana se desplaza a otros mercadillos similares en otras poblaciones de Catalunya.

Sobre las 8:30 horas, y en vistas que los agentes no tenían intención de moverse de la zona donde habitualmente se colocan los vendedores, estos han decidido instalarse en la plazoleta sin nombre donde se encuentra la terraza de la cafetería. Apenas han durado ahí unos minutos, al poco han llegado las brigadas de limpieza, que hacen las veces de avanzadilla de la policía. Apenas ha sido necesaria la presencia de un vehículo de la Guàrdia Urbana de Badalona y de un binomio a pie para que los marchantes levantasen sus puestos aún más rápido de lo que los habían colocado. El particular 'juego' del gato y el ratón ha continuado durante la mañana, sin que los vendedores pudiesen volver a situarse más de cinco minutos seguidos en ningún lugar: "Lo que no podemos hacer es perder el tiempo como si esto fuese un juego en el que ellos se mueven de municipio a municipio y no pasa nada", sostiene el alcalde Albiol.

La plaza ha quedado desierta tras aparecer un par de patrullas de la Guardia Urbana de Badalona / Irene Vilà Capafons

Vulnerabilidad y coleccionismo

Los pocos minutos en la plazoleta ha sido suficientes, sin embargo, para que los compradores más interesados pudiesen echar un ojo a los productos. La mayor parte, personas en situación de vulnerabilidad, que por un par de euros se pueden hacer con varias piezas de ropa usada. Otros compran en más cantidad, para luego revenderlo, o repartirlo entre la familia, explica Ahmed: "La mayoría no tenemos trabajo, solo esto, y no hacemos daño a nadie". Preguntado sobre por qué cree que algunos vecinos ponen el grito en el cielo por la presencia del mercado, Ahmed menciona la suciedad que queda una vez los vendedores se marchan, y aporta un motivo que lo explica: "Algunos son drogadictos, y cuando consiguen lo suficiente para droga, se van a comprar la dosis y dejan aquí lo que aún no han vendido". Otros compradores añaden que para el poco valor que tiene lo que venden, les resulta más fácil dejarlo olvidado en el lugar una vez acaba el mercado, que no llevárselo a su casa.

Lo que se vende es, sobre todo, calzado y ropa usada, pero también pequeños y antiguos productos de electrónica, algún libro y viejos juguetes. "La gente tira de todo a la basura", explica Sergio, un coleccionista que se presenta como "asiduo al mercado". Aquí pueden encontrar de todo, desde codiciados muñecos de superhéroes fabricados hace medio siglo hasta álbumes de cromos de fútbol o de otras temáticas. No es el único, otros como Rubén, dicen llevar viniendo al 'mercado de la miseria' (adjetivación con la que no comulgan) unos 20 años.

Asegura Sergio que la presencia policial ha ido aumentando a medida que el mercado tenía más repercusión mediática, e insiste en la "necesidad de regular" esta actividad: "Son pobre gente todos, viven día a día, se les debería facilitar un lugar donde puedan vender tranquilos, así los vecinos tampoco tendrían tanto problema". En las últimas semanas, los marchantes han empezado a instalar los precarios puestos de venta horas antes de lo habitual, de manera que ya los lunes por la noche el mercado funciona a todo gas. Este lunes al mediodía, sin ir más lejos, y pese a la lluvia que caía sobre la ciudad, algunos vecinos han dado muestra de ello.

Precisamente el hecho de que algunos marchantes se instalasen el día anterior al habitual ha provocado que esta semana la policía acudiese al lugar ya el lunes, cuando se desalojó a los que se habían apostado en la zona para vender sus productos. El aumento de la presencia policial ha resultado disuasorio para los vendedores, que el martes a primera hora ascendían, a duras penas, a una cincuentena, mientras que lo más habitual es que superen las 200, o incluso 300 personas.

Quejas de Albiol al Gobierno

Así, anteriores operativos de este tipo se han saldado en otras ocasiones con varios detenidos y toneladas de material requisado. El operativo de esta semana (contando que la policía se desplegó ya el lunes), ha retirado unos 800 kilos de material, señala Albiol, Precisamente el edil badalonés envió una carta la semana pasada al Delegado del Gobierno en Catalunya en la que le transmitía su preocupación por la instalación del 'mercado de la miseria'. En la misiva, el alcalde de Badalona pedía a Carlos Prieto la participación "contundente y urgente" de la Policía Nacional para reforzar los dispositivos policiales y "acabar definitivamente" con el mercadillo. El alcalde recurre a la policía española por sus competencias en materia de extranjería, ya que, sostiene Albiol, "la mayoría" de los que venden productos en este mercado "se encuentran en situación irregular" en el país, por lo que pide que cuando se les detecte "llevando a cabo estas prácticas, se inicie el procedimiento de su expulsión".