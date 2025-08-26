Nueva reunión en Barcelona para desbloquear la huelga indefinida de socorristas

Los socorristas, la empresa FCC (concesionaria del servicio de salvamento) y el Ayuntamiento de Barcelona vuelven a sentarse este martes por la tarde para intentar desbloquear el conflicto laboral que llevó a los vigilantes a iniciar una huelga indefinida hace casi un mes. En esta ocasión, según fuentes municipales, la reunión ha sido convocada por la empresa pública BCASA y no por el Departament de Treball, como había ocurrido en anteriores ocasiones. La reunión está prevista a las 16:00 horas en la sede de BCASA y coincide con el día 26 de huelga indefinida.

“Desde la sección sindical de socorristas de la CGT acudiremos con la misma voluntad de diálogo que siempre hemos demostrado, pero con una exigencia clara: es el momento de poner fin al conflicto con un acuerdo responsable”, señalan los trabajadores en un comunicado.

Los socorristas barceloneses insisten en que no caben “más excusas ni parches” y reclaman “respuestas políticas” que garanticen tanto la seguridad en las playas de Barcelona como la “dignidad laboral” del servicio de salvamento.

Recuerdan además que, desde el inicio de la huelga, han llevado a cabo diferentes acciones de protesta y de visibilización del conflicto, y subrayan que su objetivo es inequívoco: “Queremos un acuerdo”. Aun así, advierten que la plantilla seguirá movilizada hasta lograr un compromiso “firme” que ponga fin a la “precarización” del servicio. De hecho, tienen previsto manifestarse este miércoles a las 9:00 horas en la plaza Sant Jaume.

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Barcelona ya celebró una comisión extraordinaria en la que la huelga de los socorristas fue uno de los puntos del orden del día. Durante la sesión, solicitada por la oposición, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, defendió que ha existido diálogo y aseguró que se está trabajando para alcanzar “un acuerdo en el marco del contrato vigente e incorporar en él las mejoras necesarias”.

El personal que secunda la protesta reclama ampliar la temporada de contratación de los vigilantes, aumentar la plantilla (ahora está formada por unas 80 personas) y abordar mejoras pendientes, como la renovación de los módulos donde se instalan las torres de control.

El sindicato considera que la oferta municipal es "indigna" y reclama que el operativo se extienda a 246 días anuales, entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre. Por su parte, el ayuntamiento defiende que el operativo de salvamento de Barcelona es "el más amplio de Catalunya", y su oferta abarca de Semana Santa a finales de septiembre, con dos fines de semana adicionales de trabajo en octubre.