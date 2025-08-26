El pasado viernes al mediodía
Los Mossos buscan a los autores de una agresión sexual a una mujer en Mataró
La policía catalana investiga los hechos después de que la víctima los denunciara
Manuel ArenasManuel Arenas
Redactor y coordinador del equipo de información del área metropolitana de Barcelona
Periodista de información y audiencias locales del área metropolitana de Barcelona. Antes trabajé en la productora audiovisual Clack, donde investigué y desarrollé guiones de documentales, y colaboré con EL PERIÓDICO firmando la contraportada del diario y publicando reportajes en las secciones Gran Barcelona, Sociedad y Entre Todos. Empecé en la prensa local de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, concretamente en el Diari de Santa Coloma.
Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual denunciada por una mujer en el centro de Mataró. La policía catalana confirma las pesquisas en marcha sin poder ofrecer más detalles por el momento.
Los hechos, ocurridos el pasado viernes al mediodía, han sido avanzados por la televisión local pública 'tvmataró', que sitúa la agresión en los alrededores de la calle Concepció de la capital del Maresme.
Según el medio local, los dos presuntos agresores huyeron de la zona tras ser increpados por vecinos.
