El pasado viernes al mediodía

Los Mossos buscan a los autores de una agresión sexual a una mujer en Mataró

La policía catalana investiga los hechos después de que la víctima los denunciara

La oficina antiocupación de Mataró gestiona 78 casos conflictivos en su primer año y resuelve el 40%

Dos agentes de Mossos d'Esquadra.

Dos agentes de Mossos d'Esquadra. / Europa Press

Manuel Arenas

Manuel Arenas

Mataró
Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual denunciada por una mujer en el centro de Mataró. La policía catalana confirma las pesquisas en marcha sin poder ofrecer más detalles por el momento.

Los hechos, ocurridos el pasado viernes al mediodía, han sido avanzados por la televisión local pública 'tvmataró', que sitúa la agresión en los alrededores de la calle Concepció de la capital del Maresme.

Según el medio local, los dos presuntos agresores huyeron de la zona tras ser increpados por vecinos.

