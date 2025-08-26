El mercado inmobiliario crece en L'Hospitalet y el Baix Llobregat con más de 3.000 operaciones de compraventa

El mercado inmobiliario del conjunto de municipios del Baix Llobregat y L'Hospitalet (Barcelonès) creció en el primer trimestre de 2025, respecto al año anterior. Así lo reflejan los datos del último informe del Fòrum Empresarial del Llobregat, en el que se expone que, con 3.279 operaciones de compraventa formalizadas, en el primer trimestre de 2025 se superaron las cifras del año pasado en un 12,56%, cuando se lograron 2.826 operaciones. Con estas cifras, son dos los trimestres en los que las ventas interanuales superan las 13.000 operaciones.

Si estas cifras continúan con su tendencia, se lograrían cifras superiores a las 14.000 operaciones, cifra que, explican los autores del informe, no se ha visto desde el segundo trimestre de 2007, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria. "Con estos datos, se puede intuir que el mercado se ha recuperado de la pequeña bajada provocada por el aumento del euríbor, que hizo caer las transacciones hasta las 11.072 operaciones en doce meses a principios de 2024", apunta el Fòrum Empresarial del Llobregat.

La estadística comparativa con las operaciones del cuarto trimestre de 2024 implica una bajada del 17%, pero si se compara con el primer trimestre de 2024 (trimestres comparables), se ha subido un 12,56%. En cambio, las operaciones de viviendas protegidas han caído a 33 operaciones en el trimestre, mientras que el año pasado se vendieron 48 en el primer trimestre y 248 en el cuarto.

Así, nueve de las 31 localidades que integran la comarca han disminuido su volumen, aunque con cifras inferiores a la cuarentena. En el resto ha aumentado, destacando L'Hospitalet (+204), Sant Andreu de la Barca (+51), Sant Boi (+51), Viladecans (+37) y Esparreguera (+35).

Pese al aumento progresivo de los precios, el mercado inmobiliario sigue ganando ritmo en España. En junio se inscribieron en los registros de la propiedad un total de 194.105 fincas, lo que supone un aumento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero el dato más llamativo lo protagonizan las compraventas de viviendas, que crecieron un 17,9% interanual. En total, se registraron 112.346 compraventas de fincas en junio, lo que representa un repunte del 17% frente a junio de 2024.