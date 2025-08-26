Dos heridos en el incendio de un edificio en Barcelona esta madrugada

Dos personas han resultado heridas por un incendio que se ha declarado este martes de madrugada en el barrio de Les Corts de Barcelona. Los dos afectados, un hombre y una mujer, han ingresado en el hospital en estado menos grave, tal y como ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario.

Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso alrededor de las 4:30 horas de la mañana por el incendio en un edificio de viviendas de la calle Loreto. Hasta el lugar se han desplazado 12 dotaciones de bomberos, así como efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d'Esquadra.

Por este incendio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado tres ambulancias, que han atendido y trasladado a las dos personas afectadas a un centro hospitalario.

Durante las primeras horas de la mañana, los bomberos aún continuaban realizando trabajos de prevención y revisión de la estructura del edificio afectado. A media mañana se han retirado y han dado por finalizado el servicio.