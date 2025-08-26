Falsa alarma de incendio
Una fuga de agua obliga a desalojar a 200 clientes de un hotel de Badalona
Una ocupación y un robo con fuerza acaban frustrados en Badalona tras la presión vecinal
Unas 200 personas que pernoctaban en el Hotel Marina de Badalona han sido desalojadas esta madrugada del establecimiento al activarse una alerta de un posible incendio, si bien posteriormente se ha comprobado que se trataba de una falsa alarma.
Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 3:24 h han recibido el aviso de un posible incendio en el hotel badalonés, de 14 plantas, y han enviado ocho unidades al edificio. De forma preventiva, han sido desalojados los 200 clientes del establecimiento hotelero, si bien, después de revisar el edificio, los Bomberos han comprobado que no había ningún incendio en el hotel.
En cambio, han localizado una fuga de agua caliente en la séptima planta del edificio, que estaba generado vapor y que ha activado la alarma antiincendios. Tras la intervención de los Bomberos, los clientes del hotel han podido reubicarse en sus habitaciones.
