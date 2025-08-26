La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido

Los comentarios resultan antagónicos según donde se pregunte en la rambla de Brasil y la rambla de Badal, escenarios de la fiesta mayor de Sants esta semana. Hassan se asoma con sus hijos menores al balcón y dominan la feria de atracciones de un vistazo. Es el segundo año consecutivo que se instala lejos del entorno de la estación de Sants, donde se montó durante años. Los pequeños presumen de haber soportado el zarandeo del Cuba Libre sin gritar y salivan pensando que pronto subirán a uno de los brazos articulados de la Súper Rana, solo apta para quienes no sufran de vértigo. “A mis tres hijos les encanta que las tengamos delante de casa -admite Hassan-. ¿Ruido? A las 12 ya están cerrando y el fin de semana alargaron hasta la una, pero es verano y los chicos se van a dormir tarde. Además, este año la música la ponen más baja, aunque el reflejo de la iluminación sí me parece más fuerte”.

Justo en la acera de enfrente, Maite disiente por completo: opone que el traslado de la feria frente a los bloques está comportando molestias “horribles”. “¿Diferencia respecto al año pasado? Lo sufrimos más o menos igual. Las luces están encendidas hasta la una y media o las dos, es terrible. Lo tenemos todo cerrado durante el día, no podemos abrir la ventana y, si la abrimos, no podemos oír la tele… Nos vuelve locos”, deplora.

Un trabajador de la limpieza junto a los puestos de la feria de la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Las opiniones difieren según dónde y a quién se pregunta a lo largo del paseo en que las atracciones se despliegan, más abajo de la calle de Sants y hasta la avenida de Madrid. No obstante, y a diferencia del disgusto mucho más extendido al trasladarse la feria en 2024, vecinos consultados a lo largo del eje ocupado de nuevo por los juegos mecánicos coinciden en que los estorbos por la novedad del año pasado se han atenuado.

“Hay menos gente y menos ruido”, sintetiza Cristina, otra vecina que declara que la feria le pareció inaguantable un año atrás. “Ahora no tiene nada que ver: fue un drama por el jaleo, los botellones… Era un escándalo, pero este año no tengo nada de lo que quejarme”, reconoce.

Menos público

Marcos Orús preside el Gremio de Feriantes de Barcelona. Cuenta que, a raíz de las fricciones al ser realojados en 2024, han introducido cambios para adaptarse al nuevo hábitat. “Hemos trasladado generadores, hemos reubicado atracciones y hemos quitado una, la Uve, que fue la que dio problemas por ruido”, comenta el responsable. Apunta también que la afluencia ha decaído: “La gente se está privando de venir, ya nos lo encontramos en otras ferias, como en la de Gràcia. En todas, ha bajado un 20% o un 30%”.

La rambla de Badal, en Barcelona, con la feria de atracciones de la fiesta mayor de Sants al fondo. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Confirmando la impresión de varios vecinos, Orús admite que la música está “más flojita” esta vez. “Tenemos vigilantes con sonómetros por la tarde, igual que el año pasado, y debemos apagar la música a las 11 de la noche”, comenta. En todo caso, piensa que quizá mantener el hilo de fondo amortiguaría el vocerío de quienes merodean a última hora: “Ahora se oyen más los gritos de la gente y la maquinaria de las atracciones, pero quedamos con el distrito de quitarlo a las 11 y estamos cumpliendo. Además, los viernes y los sábados podemos cerrar a las tres de la mañana, pero no alargamos tanto, y a la una o las dos cerramos en fin de semana. También tenemos permiso para abrir de 11 de la mañana a las dos de la tarde, pero no lo hacemos”.

La tolerancia con las atracciones va por comunidades de vecinos en Sants. En una escalera de la parte alta de la rambla Brasil, han contactado con el administrador de la finca para trasladar su malestar con la feria al distrito. “Sigue siendo un problema y, como el año pasado, lo tenemos que aguantar”, manifiesta una residente del edificio. “Son cuatro días, la gente se queja por todo… Yo no noto nada”, replica Antonio, habitante de una calle aledaña, igual que Juan Antonio. “A mí no se me hace duro, no oigo nada de ruido, y eso que estoy a tres pasos”, da fe.

Las impresiones difieren según a quien se pregunte. "Hay menos gente y menos ruido", destaca una vecina. "Es terrible... Nos vuelve locos", replica otra

Olor a gasoil

En la rambla de Badal, Lucy percibe que el incordio ha remitido. “Esta vez sobre las 12 de la noche ya no tenemos ruido, como el año pasado, y en este lado nos han puesto atracciones que son para niños”, agradece. Alberto resalta que el volumen de los altavoces “estaba más alta el año pasado”: “La feria no es insorportable y, además, da color a la rambla y es muy buena para los comercios”.

Menos entusiasmo expresan en otro portal en mitad de la rambla Brasil, donde lamentan más la peste que desprenden los generadores eléctricos que cualquier estridencia. “Ruido hay, lo noto por mucho que cierre pero, incluso cerrando, lo que peor llevo es el olor a gasoil”, confiesa Encarna. “Mientras dura la feria no podemos salir a la terraza, justo ahora que podíamos hacerlo porque el calor ha aflojado”, recrimina. Elena es del mismo parecer: “El ruido se puede soportar, pero encienden los aparatos y nos viene el tufo a gasoil, desde las seis de la tarde a la medianoche, por lo que tenemos que cerrar las ventanas”.

Un generador eléctrico en la feria de atracciones de la fiesta mayor de Sants, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Orús contesta que cambiarán uno de los generadores que causa críticas por un modelo “supersilencioso”. “Entiendo que haya gente que no le encaje que la feria dure 10 días y no le guste tenerla delante de casa, pero nuestra idea es arreglar cualquier problema para poder volver”, postula.

Los feriantes no saben con certeza si la rambla será su hogar definitivo en la fiesta mayor de los próximos años. De todos modos, Orús barrunta que la reforma en torno a la estación no les permitirá volver a su antiguo hogar, por lo que aboga por adaptarse y limar asperezas para convivir con los vecinos: “Del año pasado a este, el impacto se ha reducido. Estamos en contacto con el distrito y la federación de la fiesta mayor para solucionar cualquier problema, pero no tenemos ninguna queja. Siempre habrá quien no le gustará tener el bingo y los caballitos delante, pero montamos una sola vez al año y son 10 días”.