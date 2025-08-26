Suceso
Detenidas dos personas tras incautarles 2,8 kilos de hachís y 20.000 euros en efectivo en un hotel de Castelldefels
La investigación se inició como una intervención por el robo de dos patinetes y terminó con el arresto de dos personas por un delito contra la salud pública
La Policía Municipal de Castelldefels (Baix Llobregat) ha detenido a dos personas en un hotel de Castelldefels (Baix Llobregat) tras incautarles 2,8 kilos de hachís y 19.800 euros en efectivo. Según ha publicado el propio cuerpo policial en un comunicado en redes sociales, todo comen comenzó como una intervención por el robo de dos patinetes, pero terminó con la detención de dos personas por un delito contra la salud pública.
El pasado viernes 22 de agosto, una ciudadana denunció en comisaría el robo de dos patinetes. Así, gracias a la geolocalización del vehículo, se ubicó a uno de ellos en un hotel del municipio y los agentes de la Policía Local se dirigieron al lugar para encontrarlo.
En el hotel se recuperó el patinete y se detuvo al presunto autor del hurto. Además, durante la actuación, los agentes encontraron que el autor del robo y su compañero tenían un alijo de hachís y dinero en efectivo en la habitación, por lo que procedieron a la detención de los dos individuos.
"Ambos han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública", añade el texto de la policía castelldefelense.
