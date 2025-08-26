Detenidas dos personas por cometer cuatro robos a punta de pistola en menos de una hora en L'Hospitalet

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) detuvieron el pasado 20 de agosto a un hombre de 25 años como supuesto autor de un delito de amenazas y un delito de tenencia de armas y explosivos. Tres días después, el 23 de agosto, se le volvió a detener por cometer, a punta de pistola, cuatro robos violentos esa misma madrugada, acompañado de una joven de 20 años, también detenida "por su participación activa".

Los primeros hechos se produjeron en torno a las 7 h de la mañana del mismo miércoles 20 de agosto, cuando el arrestado se acercó a una persona que salía de un bar en L'Hospitalet y, en la vía pública, la amenazó con un arma de fuego y llegó a efectuar tres disparos, que no llegaron a impactar ni herir a la víctima.

Las gestiones de los investigadores permitieron identificar y detener al presunto autor de estos disparos pocas horas después, encontrando más balas en su domicilio como las utilizadas durante la mañana, aunque los Mossos apunta que no lograron localizar el arma de fuego usada. Así, el detenido pasó a disposición judicial por estos hechos. Tres días después, la madrugada del sábado 23 de agosto, agentes de Mossos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de L'Hospitalet recibieron varios avisos de robos con violencia e intimidación con exhibición de arma de fuego.

"Paralelamente a la atención de las víctimas, se inició la búsqueda de los autores, que culminó con la detención de un joven de 25 años y una joven de 20 años", explica la policía catalana en un comunicado, que remarca también que el hombre era el mismo que había sido detenido por los hechos descritos anteriormente.

En el momento de la detención, los jóvenes llevaban un arma blanca y un arma corta, con la que intimidaban a las víctimas y que probablemente era la empleada el 20 de agosto, pendiente de corroborar por la Unidad de armas y balística de los mossos. "Cabe destacar que los detenidos cometieron cuatro robos en menos de una hora, entre las 4 y las 5 h de la madrugada, amenazando a las víctimas con el arma de fuego y huyendo del lugar con patinetes eléctricos. Los arrestados, a los que les constan 10 antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de L'Hospitalet de Llobregat", apunta el texto de los Mossos d'Esquadra.