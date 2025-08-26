Collboni resucita el 'Distrito 11º' de Maragall para reforzar la cooperación Barcelona-Palestina

Treinta años después, Barcelona recuperará el histórico 'Distrito 11º', una iniciativa impulsada en 1995 por el entonces alcalde Pasqual Maragall para agilizar la solidaridad institucional y ciudadana en Sarajevo, que quedó devastada tras la Guerra de los Balcanes. Del mismo modo que, en aquella tragedia, la capital catalana se volcó con la capital bosnia creando este singular instrumento administrativo, ahora lo hará con Gaza y ciudades de Palestina, que viven un momento de máxima crisis humanitaria.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha querido volver a apostar por esta fórmula de solidaridad internacional, que fue pionera en Catalunya y que califica como “precedente de éxito y memorable”. Dado el contexto de guerra en la Franja de Gaza, donde se vive una masacre cada vez más grave, la capital catalana convertirá Gaza y las ciudades palestinas -como Belén y Ramala- en un distrito más de la ciudad.

A parte de la carga simbólica de que una misión de cooperación forme parte de la estructura propia del Ayuntamiento de Barcelona, el 'Distrito 11º' permitirá que técnicos municipales en materias como planteamiento urbano, salud, educación y servicios sociales puedan aportar su conocimiento sobre el terreno o desplazarse a asentamientos para formar a otros técnicos.

Jaume Collboni en el campamento de refugiados de Amán. / Laura Guerrero / Ayuntamiento de Barcelona

“El 'Distrito 11º' Sarajevo quedó prácticamente disuelto hace aproximadamente 10 años. Mi decisión como alcalde es que antes de que termine este año pongamos en marcha el distrito Gaza-ciudades de Palestina”, ha anunciado Collboni desde uno de los campos de refugiados en Amán (Jordania), que ha visitado este martes en el marco de su viaje oficial en Oriente Próximo, donde también ha acudido EL PERIÓDICO. Por ahora la iniciativa tiene calendario y presupuesto inicial: en marcha antes de que termine el año y un millón de euros, aportación que no descarta ampliar en un futuro.

Compromiso “hasta el final”

El alcalde, que ha hecho gala de la tradición que ha tenido Barcelona en materia de cooperación, ha subrayado que el hecho de que Barcelona dedique el onceavo distrito a Palestina quiere decir que “el compromiso llega hasta el final”. “Escalaremos la capacidad de cooperación técnica y la mantendremos de forma sostenida en el tiempo para favorecer su reconstrucción cuando llegue la paz”, ha añadido.

La intención es “movilizar todo el talento y experiencia” de Barcelona para que aporte conocimiento y ayuda a Palestina. Por ejemplo, para que la ciudad o los asentamientos sean accesibles para las personas con discapacidad, ha detallado el propio alcalde. También colaborará en proyectos sociales y de educación, y de prevención de la salud, entre otros. No obstante, Collboni ha apuntado que “no sólo se trata de hacer aportaciones puntuales o visitas puntuales, sino de estructurar de la forma más estable y sólida la cooperación con la ciudad de Gaza y las ciudades palestinas”.

De este modo, el 'Distrito 11º' será el paraguas de todos los proyectos que actualmente Barcelona está llevando a cabo sobre el terreno, así como de las colaboraciones que realiza con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA), a la cual anunció este lunes que /esdoblará la aportación económica hasta los 400.000 euros.

"La mejor expresión de solidaridad"

La decisión de Collboni responde a la demanda explícita que le han trasladado desde la UNRWA, donde se lleva a cabo un programa de salud en el que colabora el consistorio. El alcalde ha visitado el centro de salud del campamento y también la escuela. Allí ha podido hablar con médicos que le han explicado la situación que viven, especialmente los niños.

Collboni visita el centro de salud del campamento de refugiados de Amán. / Laura Guerrero / Ayuntamiento de Barcelona

Una de las situaciones más "críticas" la viven las familias con niños con discapacidad, con un acceso cada vez más limitado a servicios básicos, según ha explicado Virginie Dattler, oficial de Protección, Discapacidad e Inclusión de la agencia de la ONU. El programa en el que colabora el ayuntamiento es un proyecto de detección e intervención temprana busca identificar señales de alerta desde el nacimiento y actuar antes de los tres años, cuando la intervención es más efectiva.

Esta cooperación técnica, que Dattler define como “la mejor expresión de solidaridad”, permite un acompañamiento continuo mediante expertos que asesoran a los equipos locales y refuerzan el trabajo comunitario casa por casa. “Cuidar a los niños es universal, y esa es la belleza de este proyecto”, ha afirmado. También lo ha subrayado el director general de programas de UNRWA, Kunal Dhar, que lamenta que la situación se ha deteriorado gravemente, con un aumento del trauma psicológico y un fuerte impacto económico que golpea especialmente a los más vulnerables. La agencia ofrece educación a 100.000 niños en 161 escuelas y servicios básicos de salud en 25 centros y programas.