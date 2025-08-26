Barcelona es la capital con las habitaciones más caras de España: 570 euros al mes de media

Barcelona es la capital con el alquiler de habitaciones en pisos compartidos más caro de España, que llega a los 570 euros mensuales de media, según el último estudio del portal inmobiliario idealista, que analiza el segundo trimestre de 2025. Tras Barcelona, las capitales más caras son Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros), Palma de Mallorca (450 euros), Málaga y Pamplona (425 euros).

El informe, que ha hecho público este martes el portal en un comunicado, analiza también el estado de la oferta de habitaciones, que se ha incrementado un 30 % en la ciudad de Barcelona respecto a un año antes.

El aumento de la oferta ha hecho que la competencia por habitación haya caído en la capital catalana un 28 %.

En cuanto al conjunto de España, la oferta de este tipo de alojamiento ha subido un 24 %, mientras que el número de interesados que recibe cada anuncio se ha reducido un 2 %. El precio medio ha crecido un 5 %, hasta los 420 euros por mes.

En total, la oferta de habitaciones disponibles es mayor en 43 capitales de provincia, con un precio al alza en 38 de ellas.