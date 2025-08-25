Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados de las fiestas: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"

Este fin de semana han arrancado las Fiestas de Sants en Barcelona, que este año se celebran del 23 al 31 de agosto. Poco después de iniciar la celebración, los vecinos del barrio ya han tenido que lamentar varios destrozos en los tradicionales decorados que engalanan sus calles.

Una de las comisiones de la Fiesta Mayor, la de la calle Finlandia, ha publicado un comunicado este domingo, acompañado de imágenes de los desperfectos, en el que reclama respeto hacia unos adornos que, año tras año, elaboran manualmente los vecinos:

"Las Fiestas Mayores de Sants son sinónimo de ilusión, comunidad y esfuerzo compartido. Las calles engalanadas no aparecen por arte de magia: detrás de cada decorado hay meses de trabajo, horas de sueño perdidas y robadas a la vida social y familiar; mucha creatividad y, sobre todo, cariño por el barrio. Ayer por la tarde terminamos de colocar el decorado, y por la noche ya había destrozos. Esta actitud es egoísta e irrespetuosa. No es una broma, no es diversión: es despreciar el trabajo y el tiempo de vecinas y vecinos que lo dan todo por hacer barrio. Es tirar por tierra el esfuerzo de un vecindario que trabaja codo con codo para ofrecer unas fiestas dignas a todas y todos. Pedimos respeto y empatía. Cuidar los decorados es responsabilidad colectiva. Hagamos que las fiestas se recuerden por la convivencia, y no por la destrucción", señala el comunicado.

Este incidente llega justo después de la finalización de las Fiestas de Gràcia —celebradas del 15 al 21 de agosto—, que también se vieron afectadas por las actitudes irrespetuosas de algunos visitantes. Entre ellas, un incendio que hizo desaparecer la portada de la calle Verdi, así como actos de vandalismo que afectaron a distintas ornamentaciones. Parte de los daños, además, estuvieron provocados por accidentes derivados de la masificación de esta celebración, un hecho que desde hace años preocupa a los vecinos. El año pasado, los vecinos de Sants ya advertían de que estas aglomeraciones comenzaban a afectar también a su barrio.