Una sentencia tumba la subida del agua en una ciudad del área de Barcelona por "fraude de ley" y "desviación de poder"

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula de pleno derecho la subida del precio del agua en La Palma de Cervelló (Baix Llobregat) que aprobó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en mayo del 2022. La jueza considera que la actualización tarifaria, de un incremento del 24,97%, se produjo con "fraude de ley" y "desviación de poder" al fundamentarse en un contrato que había sido declarado nulo judicialmente en 2016.

El tribunal estima de este modo un recurso de la empresa Sorea, del grupo Agbar, contra el acuerdo metropolitano que beneficiaba a su competidora Aigües de Catalunya, responsable del suministro en el mencionado municipio de 3.048 habitantes del área de Barcelona.

La resolución de la sala Contencioso-Administrativa del TSJC, datada de finales de junio y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, critica con dureza que ni el Ayuntamiento ni el AMB acataran una sentencia previa del propio TSJC en 2016. Esa decisión judicial previa, también auspiciada por un recurso de Sorea, anulaba la adjudicación de la gestión indirecta del servicio de agua en La Palma de Cervelló a Aigües de Catalunya por no realizarse "conforme a derecho" el año 2009, cuando se suscribió el contrato.

La jueza valora que el incremento tarifario y la continuidad de la prestación en beneficio de Aigües de Catalunya no debió producirse al estar basadas en un contrato nulo. Tampoco 'compra' la magistrada que la subida del agua se justificara debidamente, enfatizando la "sospecha" a la que estaba sometido el contrato viciado.

La sentencia llega a citar alternativas que tanto consistorio como AMB tenían a su alcance para evitar vulnerar la Ley, por ejemplo una compensación económica a la empresa o la asunción del servicio a cargo del ente metropolitano. Cosa que, de hecho, está ocurriendo este año: La Palma de Cervelló es uno de los municipios incluidos en la nueva concesión de agua de 800 millones que el AMB está a punto de licitar y que previsiblemente resolverá la actual y anómala transitoriedad de concesiones caducadas. En el caso al que hace referencia la sentencia del TSJC, no obstante, el servicio todavía era competencia del consistorio.

Pese a su reducida población, con 83 piscinas registradas, La Palma de Cervelló es la octava población del área metropolitana de Barcelona que más agua por habitante consume (119,6 litros por habitante; Barcelona, 103,8 litros por habitante).

"Estamos completamente en falso"

A tal punto llega la reprimenda judicial que, asumiendo la tesis de Sorea, la jueza explicita que "la desviación de poder y el fraude de ley está presente y se muestra de modo revelador e imbrincado en técnicas que no fueron pensadas para casos como el presente sino de verdaderas situaciones de fuerza mayor para el interés de los usuarios".

Ese tenor literal utiliza el tribunal para argumentar que la excepcionalidad de la continuidad de la prestación del servicio no debió aplicar en este supuesto al no mediar un caso de fuerza mayor, pese a que el Ayuntamiento de la Palma de Cervelló había tratado de justificarlo aludiendo a un escenario alternativo de "grave trastorno al servicio público de abastecimiento de agua de en torno a 3.000 personas".

Consultada por este diario, la actual alcaldesa de La Palma de Cervelló, Anna Pascual (Junts), que llegó al cargo tras las municipales del 2023, momento posterior a la subida tarifaria tumbada por el TSJC, afirma que el consistorio tiene la voluntad de acatar las sentencias judiciales pero admite que en materia de suministro de agua están "completamente en falso" tras la nulidad de la concesión desde el año 2016. Por una parte, Pascual responsabiliza al anterior gobierno municipal, liderado por la candidatura municipalista La Palma Sempre, próxima a los Comuns, de "no hacer nada" durante años. Por otro lado, Pascual lamenta llevar seis meses sin secretario-interventor, carencia que "ha dificultado la compleja gestión de este tema".

La regidora confía en que la futura concesión metropolitana que incluirá a La Palma de Cervelló resolverá el vacío actual. Eso sí, la edil admite haber vuelto a subir las tarifas del agua tanto en 2024 como en 2025, escenario que abre la puerta a nuevas reclamaciones judiciales de Sorea a partir de este precedente.

Responsabilidad compartida de ayuntamiento y AMB

El propio TSJC había anulado en 2016 la adjudicación del suministro de agua a cargo del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló por no realizarse "conforme a derecho", afirma la sentencia. El proceso de contratación pública, entendió por entonces el tribunal, no cumplió con requisitos administrativos que estipula el Reglamento de obras, actividades y servicios de la localidad, concretamente "actuaciones previas dirigidas a la división patrimonial".

El acta del Consejo Metropolitano del AMB en que se aprobó el incremento tarifario ahora tumbado judicialmente refleja que fueron desestimadas alegaciones en contra de la empresa Aigües de Barcelona, también del grupo Agbar como Sorea. En aquel AMB todavía liderada por la exalcaldesa Ada Colau —originaria de otros reveses judiciales que también hoy colean—, votaron a favor del incremento tarifario todos los grupos políticos excepto PP, Valents y la 'exCiutadans' Marilén Barceló, que se abstuvieron.

En su sentencia, el TSJC atribuye responsabilidad compartida tanto al Ayuntamiento como al AMB, contra cuya "complicidad" carga. Al consistorio, por una "ineficaz e ineficiente ejecución" de la sentencia que declaró la nulidad del contrato con Aigües de Catalunya, el cual entiende el tribunal que debió liquidar en lugar de apelar al reequilibrio económico del acuerdo, que "no es una patente de corso", reprocha la jueza.

El AMB tampoco se salva de la regañina judicial. El TSJC pondera que debió "realizar un contraste efectivo y legal de los acuerdos de La Palma", por lo que "no podía hacer oídos sordos". Así como recrimina que el argumento metropolitano de haber impulsado desde finales del 2020 una nueva concesión que ahora se licitará no puede operar como "medicina sanadora de los vicios de nulidad" del contrato.

Por último, la jueza tilda de "abrumador" el hecho de que se declarase nulo un contrato del 2009 y que se siga ejecutando en pleno 2025. "Ni se asume el servicio por quien lo debiera hacer con prontitud [AMB] ni tampoco el consistorio liquida y licita un nuevo contrato", zanja la magistrada.