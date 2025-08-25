El Scalextric viajero de Porcioles: el original puente en forma de 'Y' del Fòrum procede de Glòries

Quien hoy pasea por Diagonal Mar y cruza la pasarela peatonal que sobrevuela la ronda Litoral para conectar con el Parc del Fòrum, difícilmente imaginará que esa estructura de formas curvilíneas es, en realidad, el último vestigio del imponente Scalextric que en los años 70 se alzaba en Glòries. Una etapa en la que la plaza parecía más un circuito de juguete que el corazón de la ciudad soñada por Ildefons Cerdà.

Eran los años del desarrollismo, con el alcalde Josep Maria de Porcioles al frente de un urbanismo entregado al coche, como símbolo de modernidad. Bajo su mandato, Barcelona se llenó de vías rápidas que seccionaron barrios y plazas. En 1964, la avenida Meridiana se convirtió en una autopista urbana infranqueable para el peatón, que debía recurrir a los pasos elevados. En 1969, se iniciaron las obras del primer cinturón, que partió las plazas de Lesseps, Cerdà y Alfons X con un despliegue de viaductos, túneles y rampas. Otras plazas, como las de Sants y Joanic, se salvaron finalmente de la quema, gracias a la movilización vecinal.

Pasarela roja en forma de 'Y' que había en Glòrias hasta los años 70 / AMDSM / Joan Vigó

No fue el caso de la plaza de las Glòries Catalanes, que en 1972 fue transformada en una suerte de Scalextric con calzadas a diferente nivel, que pretendían resolver el caótico encuentro de la Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía, convertida por entonces en la autopista del Maresme. Un año después, en 1973, llegó el único guiño para los peatones: una pasarela en forma de ‘Y’, obra de los ingenieros Leonardo Fernández Troyano y Javier Manterola, que conectaba el lado mar y el montaña de la plaza salvando una decena de carriles de circulación rápida. Su particular diseño de tres ramales (uno recto y dos curvos) permitía enlazar tres sectores incomunicados para los viandantes: la salida del metro, los Encants Vells y la Farinera y el barrio del Clot.

Puente en forma de 'Y' en el paseo de Garcia Fària número 161, que originalmente estaba en Glòries / Ferran Nadeu / EPC

El de Glòries fue el primer puente atirantado construido en Catalunya, todo un hito de la época. Cuenta Fernández Troyano que se inspiró en los puentes sobre el Rin de la ciudad alemana de Düsseldorf, como el Rheinkniebrücke, aunque, en realidad, este diseño fue una solución más pragmática que estética. La densa red de servicios en el subsuelo de la plaza (los túneles del metro, del tren y un colector), así como las vías de tráfico en superficie, dificultaban la implantación de pilonas, lo que llevó a la solución de la pasarela colgada con una única pila para sostener los tirantes.

Como reto añadido, los ingenieros tuvieron que hacer frente a grandes desniveles, por lo que los accesos a cada uno de los tres brazos de la pasarela se realizaron mediante rampas, dos de ellas de caracol. Una gran obra de ingeniería, que fue reconocida en 1975 con el premio de la Convención Europea de Construcciones Metálicas.

Puente en forma de 'Y' que llega al Fòrum por encima de la Ronda Litoral y que originalmente estaba en Glòries / Ferran Nadeu / EPC

La vida del Scalextric de Glòries se prolongó hasta 1992. Con la llegada de los Juegos Olímpicos, fue reemplazado por un anillo viario elevado, conocido popularmente como el 'tambor'. Pese a todo, el Ayuntamiento tuvo el acierto de indultar la singular pasarela peatonal y buscarle un nuevo uso sobre la ronda Litoral, otra obra con sello olímpico.

Vista del puente de tres brazos de Glòries trasplantado en el Camp de la Bota y repintado de blanco / Ferran Nadeu / EPC

El lugar elegido para el traslado fue el Camp de Bota, que años más tarde se transformaría en el Fòrum, pero que por entonces era un enorme descampado. La diferencia de desnivel del nuevo emplazamiento obligó a sacrificar uno de los extremos de la rampa de caracol. Con el tiempo, la pasarela también ha perdido su característico color rojizo original y ahora luce un blanco radiante.