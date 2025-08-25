La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne

La calle Valladolid ha obtenido el premio a la calle mejor adornada en el concurso de calles decoradas de las Fiestas de Sants de este año, 2025. Los vecinos han engalanado la vía recreando personajes, paisajes e inventos de los libros de aventuras y ciencia ficción de Julio Verne, el popular y visionario novelista francés del siglo XIX. La segunda plaza del concurso ha sido para la calle Finlàndia, la ganadora en 2024, mientras que la calle Papin ha ocupado el tercer puesto en el podio.

Una reproducción del submarino Nautilus, creado por el novelista Julio Verne, en la calle Valladolid durante la fiesta mayor de Sants. / IRENE VILÀ CAPAFONS

Además, el jurado ha concedido tres menciones especiales. La de mejor detalle artístico ha condecorado a la calle Alcolea de Dalt; el reconocimiento al adorno más original ha recaído 'ex aequo' en las calles Guadiana y Alcolea de Baix, y la mención al mejor techo ha reconocido a Finlàndia.

Cientos de vecinos del barrio barcelonés de Sants, como todos los agostos, participan en la fiesta mayor creando decoraciones temáticas con las que se engalanan las calles participantes. Del 23 al 31 de agosto, los visitantes pueden disfrutar de los decorados, además de diversas actividades, conciertos y tradiciones.

Decoración del bosque encantado en la calle Finlàndia, durante la fiesta mayor de Sants. / IRENE VILÀ CAPAFONS

En esta edición de las fiestas se han engalanado 11 calles, igual que en 2024 y una menos que en 2023. Del primero al undécimo, la clasificación del concurso de decorados y los puntos otorgados a cada una de las calles participantes ha quedado así:

Calle Valladolid: Homenaje a Julio Verne (336 puntos).

Calle Finlàndia: Bosque encantado (331 puntos).

Calle Papin: Homenaje a la alfarería Casa Batllori (328 puntos).

Calle Alcolea de Baix: Vida secreta de los alimentos (309 puntos).

Calle Sagunt: Centenario del metro de Barcelona (307 puntos).

Calle Alcolea de Dalt: Circo inspirado en artistas catalanes, como Charlie Rivel o el Circ Raluy (306 puntos).

Calle Guadiana: Estación de servicio intergaláctica (302 puntos).

Plaza de la Farga: Jardín floral (264 puntos).

Calle Vallespir de Dalt: Trasfondo y preparativos de la fiesta mayor de Sants (261 puntos).

Calle Galileu: Ruta por las fiestas mayores de Catalunya (176 puntos).

Calle Vallespir de Baix: Reproducción de la plaza Països Catalans (175 puntos).

Pregón crítico y destrozos en los decorados

Las actrices Esther López Martín y Júlia Truyol, residentes en Sants, leyeron el pregón con el que las celebraciones se iniciaron la noche del sábado. Las dos componentes de la compañía teatral La Calòrica se declararon “hartas” en su discurso, en que denunciaron tanto la “crisis de vivienda enorme” en Barcelona como la “atrocidad” por los bombardeos y la hambruna que asola a la población de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo que manifestaron su ilusión por ser las elegidas para abrir los festejos, lamentaron también la “desaparición” de comercios tradicionales de barrio y el auge de la extrema derecha.

Decoración en recuerdo de la alfarería Casa Batllori en la calle Papin, durante la fiesta mayor de Sants. / IRENE VILÀ CAPAFONS

Por otro lado, la fiesta mayor se ha vuelto a ver empañada por los destrozos ocasionados en los adornos de una calle engalanada. Esta vez, el vandalismo lo ha denunciado la calle Finlàndia. La comisión de fiestas de la calle se ha quejado de que parte de los ornamentos quedaron despedazados en la noche del sábado al domingo, pocas horas después de acabarse de colocar los aderezos y arrancar los actos.

Los decorados de la calle Alcolea de Dalt y la plaza de la Farga ya fueron objeto de trastadas y robos al inicio de la fiesta mayor en 2024. Además, en la reciente fiesta mayor de Gràcia se declaró un incendio que quemó la portalada de la calle Verdi y otras vías del barrio lamentaron haber sido víctimas de hurtos y daños en su decoración.