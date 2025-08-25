La Rambla queda cortada al tráfico desde este lunes en Barcelona

La Rambla ha quedado cortada al tráfico este lunes en Barcelona y hasta el próximo viernes, 29 de agosto. La interrupción se debe a unas obras para poner en servicio una tubería de refuerzo de la red de suministro de Aigües de Barcelona.

El ayuntamiento ha informado de que, para llevar a cabo los trabajos, se ha ocupado la calzada del carril de circulación del sentido ascendente de la Rambla, el único habilitado durante las labores de reurbanización del paseo y las calzadas laterales. La circulación ha quedado interrumpida a la altura de la calle de Portaferrissa. Las aceras no están afectadas.

El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía que evite circular en vehículo por la Rambla, dadas las afectaciones de la movilidad. Los trabajos obligan a desviar el tráfico en el cruce del paseo con la calle Hospital, Maria Aurèlia Capmany y Carme. El acceso para los usuarios del aparcamiento situado en el número 88 de La Rambla y los vehículos de emergencia se mantiene.

Despliegue de informadores

El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un equipo de informadores en la zona para resolver las dudas de comerciantes, vehículos y pasajeros del bus. Del mismo modo, Aigües de Barcelona despliega personal para regular el tráfico y el paso de peatones en los puntos afectados.

Las obras también afectan a la circulación de la línea 59 de bus de TMB. Los autobuses no suben esta semana por la Rambla y se desvían por el paseo de Colom, la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la calle de Floridablanca, las rondas de Sant Antoni y de la Universitat y la calle de Pelai, hasta llegar a la plaza de Catalunya y recuperar su ruta. De bajada, el 59 circula por la Via Laietana.