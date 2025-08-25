Hasta el 29 de agosto

La Rambla queda cortada al tráfico desde este lunes en Barcelona

El ayuntamiento aconseja no circular en vehículo por la zona, que ha quedado cerrada a la altura de Portaferrissa por unas obras en la red de suministro de agua

Un vehículo en una zona en obras en la Rambla, en Barcelona, en una imagen de archivo.

Un vehículo en una zona en obras en la Rambla, en Barcelona, en una imagen de archivo. / MANU MITRU

Barcelona
La Rambla ha quedado cortada al tráfico este lunes en Barcelona y hasta el próximo viernes, 29 de agosto. La interrupción se debe a unas obras para poner en servicio una tubería de refuerzo de la red de suministro de Aigües de Barcelona.

El ayuntamiento ha informado de que, para llevar a cabo los trabajos, se ha ocupado la calzada del carril de circulación del sentido ascendente de la Rambla, el único habilitado durante las labores de reurbanización del paseo y las calzadas laterales. La circulación ha quedado interrumpida a la altura de la calle de Portaferrissa. Las aceras no están afectadas.

El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía que evite circular en vehículo por la Rambla, dadas las afectaciones de la movilidad. Los trabajos obligan a desviar el tráfico en el cruce del paseo con la calle Hospital, Maria Aurèlia Capmany y Carme. El acceso para los usuarios del aparcamiento situado en el número 88 de La Rambla y los vehículos de emergencia se mantiene.

Despliegue de informadores

El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un equipo de informadores en la zona para resolver las dudas de comerciantes, vehículos y pasajeros del bus. Del mismo modo, Aigües de Barcelona despliega personal para regular el tráfico y el paso de peatones en los puntos afectados.

Las obras también afectan a la circulación de la línea 59 de bus de TMB. Los autobuses no suben esta semana por la Rambla y se desvían por el paseo de Colom, la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la calle de Floridablanca, las rondas de Sant Antoni y de la Universitat y la calle de Pelai, hasta llegar a la plaza de Catalunya y recuperar su ruta. De bajada, el 59 circula por la Via Laietana.

