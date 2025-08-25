Hasta el 29 de agosto
La Rambla queda cortada al tráfico desde este lunes en Barcelona
El ayuntamiento aconseja no circular en vehículo por la zona, que ha quedado cerrada a la altura de Portaferrissa por unas obras en la red de suministro de agua
MAPA | Todas las obras que complicarán el verano en Barcelona
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
La Rambla ha quedado cortada al tráfico este lunes en Barcelona y hasta el próximo viernes, 29 de agosto. La interrupción se debe a unas obras para poner en servicio una tubería de refuerzo de la red de suministro de Aigües de Barcelona.
El ayuntamiento ha informado de que, para llevar a cabo los trabajos, se ha ocupado la calzada del carril de circulación del sentido ascendente de la Rambla, el único habilitado durante las labores de reurbanización del paseo y las calzadas laterales. La circulación ha quedado interrumpida a la altura de la calle de Portaferrissa. Las aceras no están afectadas.
El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía que evite circular en vehículo por la Rambla, dadas las afectaciones de la movilidad. Los trabajos obligan a desviar el tráfico en el cruce del paseo con la calle Hospital, Maria Aurèlia Capmany y Carme. El acceso para los usuarios del aparcamiento situado en el número 88 de La Rambla y los vehículos de emergencia se mantiene.
Despliegue de informadores
El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un equipo de informadores en la zona para resolver las dudas de comerciantes, vehículos y pasajeros del bus. Del mismo modo, Aigües de Barcelona despliega personal para regular el tráfico y el paso de peatones en los puntos afectados.
Las obras también afectan a la circulación de la línea 59 de bus de TMB. Los autobuses no suben esta semana por la Rambla y se desvían por el paseo de Colom, la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la calle de Floridablanca, las rondas de Sant Antoni y de la Universitat y la calle de Pelai, hasta llegar a la plaza de Catalunya y recuperar su ruta. De bajada, el 59 circula por la Via Laietana.
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia
- Excelente': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025
- Primer paso para la esperada recuperación del edificio histórico del mercado municipal más antiguo de Badalona
- Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones