Una ocupación y un robo con fuerza acaban frustrados en Badalona tras la presión vecinal

Los Mossos detuvieron a dos personas en el intento de sustracción; el inmueble, un piso vacío, no fue finalmente allanado

Badalona
Una ocupación de un inmueble y un robo con fuerza han acabado frustrados este fin de semana en Badalona. Los Mossos d'esquadra confirman a EL PERIÓDICO ambas tentativas, una la madrugada del viernes y otra este domingo por la tarde, tras publicar sendos vídeos en redes sociales tanto varios vecinos como el propio alcalde Xavier Garcia Albiol (PP).

La entrada fallida a una vivienda se produjo el domingo por la tarde en la calle Tortosa, en el barrio del Gorg, donde ya se han producido desocupaciones previamente. La policía catalana esgrime que la presión vecinal fue clave. Los vecinos grabaron un vídeo donde tres personas tratan de reventar una puerta de un piso que habían detectado vacío. Al llegar al lugar de los hechos, los individuos habían escapado pero los Mossos se cercioraron de que no habían llegado a acceder al domicilio.

El viernes a las 5:00 h de la madrugada fue el momento de la tentativa de robo con fuerza en la calle Magatzem. Un vídeo del propio Albiol mostraba a una persona tratando de acceder al inmueble por un balcón. En esta ocasión, los Mossos sí lograron detener a los dos implicados.

