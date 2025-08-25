El nuevo carril bus de la B-23 completa su prolongación hasta la Diagonal de Barcelona

El nuevo carril bus de la B-23 en su acceso a Barcelona ha completado este lunes su prolongación hasta la Diagonal. La puesta en servicio de los últimos 400 metros amplían el corredor garantizando su continuidad hasta la plaza de la Reina María Cristina.

Con la entrada en funcionamiento del último tramo es posible, ahora sí, que los autobuses y el transporte colectivo mantenga la circulación de entrada a la ciudad sin abandonar esta vía de preferencia.

La construcción del carril bus entre Sant Feliu de Llobregat y la avenida Diagonal, en un tramo de siete kilómetros, se inició en abril de 2023 y ha comportado una inversión de 20 millones de euros. Finaliza así una obra largamente reclamada desde los municipios: por la la B-23 pasan cerca de 100.000 vehículos diarios y es uno de los principales corredores de acceso a Barcelona en autobús, con más de 600 expediciones al día, que suman unos 4 millones de pasajeros anuales, según cálculos de la Generalitat. La nueva vía prioritaria tiene como objetivo disminuir hasta en 15 minutos el tiempo de trayecto de los autobuses con origen Baix Llobregat, Bages y Anoia.

En dos fases

El 2 de agosto entró en servicio el nuevo carril bus de la B-23 de entrada a Barcelona por el Baix Llobregat. Sin embargo, faltaban por finalizar las obras del último tramo para que el corredor de transporte público continuara hasta la ciudad. La habilitación del nuevo carril bus en la Diagonal entre las calles de Albert Bastardas y de Gregorio Marañón permite su continuidad hasta este punto, donde enlaza con el carril bus que ya discurre por la Diagonal a la altura de Adolf Florensa.

Entre la B-23 y Albert Bastardas, es decir, el tramo final del carril inaugurado a principios de agosto, el carril bus se sitúa a la izquierda. Sin embargo, entre Albert Bastardas y Gregorio Marañón, el nuevo carril se sitúa a la derecha. El motivo del cambio es que de esta forma se habilita “convenientemente el espacio para facilitar el cambio de carril tanto a los autobuses como a los vehículos”, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Tramo sin carril

Después de Gregorio Marañón no hay carril bus en un tramo de 50 metros, según el Ayuntamiento "para facilitar el entrelazado del tráfico hacia el lateral de la Diagonal". Más adelante, el carril bus reaparece a la derecha del tronco central de la Diagonal a partir de Adolf Florensa. Este carril se habilitó en 2012 en un recorrido que enlaza con la plaza de la Reina María Cristina.

Todavía en sentido de entrada a la ciudad, el tronco central de la Diagonal vuelve a contar con un carril bus en el tronco central entre la calle de Numància y la plaza de Francesc Macià, además del carril bus situado en el lateral. En sentido de salida, entre Francesc Macià y la avenida de Sarrià hay un doble carril bus para facilitar la operativa de los autobuses interurbanos que tienen allí sus paradas terminales y la circulación del resto del transporte público, y a partir de la avenida de Sarrià, se mantiene el carril bus hasta prácticamente la salida de la ciudad.