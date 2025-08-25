Los hoteles de Barcelona y otras 10 ciudades catalanas aportan más de un millón de euros anual en IBI

Los municipios de Catalunya con mayor impacto turístico apelan políticamente a los beneficios económicos de acoger visitantes para argumentar que salen ganando. Además de los ingresos por la tasa turística, la recaudación hotelera del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ofrece una concreción de esa contrapartida para las arcas municipales que defienden los alcaldes. Los últimos datos (2024) del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda analizados por EL PERIÓDICO reflejan que ya son un total de once ayuntamientos catalanes, encabezados por Barcelona, los que superan el umbral de un millón anual de recaudación por IBI hotelero.

En términos de IBI, la Catalunya que se nutre de los hoteles está integrada, además de la capital, por Salou; L'Hospitalet de Llobregat; Lloret de Mar; Santa Susanna; Calella; Sitges; Castell-Platja d'Aro; Roses; Vila-seca; y Cambrils. Todos ellos recaudan a día de hoy más de un millón de euros al año por IBI de inmuebles dedicados a uso hotelero. Hace seis años, en 2019, antes de la pandemia, el elenco era algo más reducido: todavía sin Vila-seca ni Cambrils en el grupo, eran los nueve municipios restantes los que superaban el umbral de un millón de IBI hotelero anual.

Entre todos ellos, Santa Susanna (4.000 habitantes) lleva años siendo un caso singular: es la única ciudad catalana donde los hoteles aportan más ingresos por IBI que las viviendas, concretamente cinco de cada diez euros recaudados (53%). Las viviendas tres de cada diez (31%). En el resto de ciudades, la vivienda representa más del 50% de la recaudación del IBI (en Barcelona, por ejemplo, es un 64,3%).

Ese fenómeno tan propio de Santa Susanna explica que, pese a ser la ciudad con un recibo medio global —sumando todos los usos de inmuebles, no únicamente el de vivienda— más alto, la aportación hotelera permita compensar la presión fiscal sobre los contribuyentes particulares. "Los hoteles son el pilar de las finanzas del Ayuntamiento de Santa Susanna", explica a este diario el histórico alcalde Joan Campolier (Junts). La ciudad destaca entre los municipios catalanes con más plazas de alojamientos turísticos, un total de 16.789 de las cuales el 72,5% (12.172) son hoteleras, según datos de la patronal Exceltur.

En la capital catalana, las casi 90.000 plazas hoteleras, segmento en que sólo tiene por delante a Madrid en toda España, se traducen en unos 34,2 millones anuales de IBI hotelero. Que, en concepto de ingresos vinculados con el turismo, deben sumarse a los 156,5 millones anuales que el gran ayuntamiento recauda por el total de la popular la tasa turística, incluido el recargo municipal. A Barcelona la siguen en el 'top 5' de recaudación de IBI hotelero Salou (3,9 millones); L'Hospitalet de Llobregat (3,6); Lloret de Mar (3,5); y Santa Susanna (3,1). En la segunda ciudad de Catalunya, el IBI se agrega al crecimiento de ingresos de la tasa turística estos últimos años, producto de la crecida de las pernoctaciones por los congresos —especialmente el Mobile World Congress— en el municipio. En la lista de municipios que más recaudan siguen Malgrat de Mar; Tossa de Mar; Castelldefels; Tarragona; y Pineda de Mar, todos ellos por debajo del millón de euros anual.

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, reivindica la aportación económica del sector a los municipios. Sólo en Barcelona, la asociación empresarial contabiliza una aportación de unos 500 millones anuales sumando la carga fiscal total de la tasa turística, IBI, IVA e Impuesto de Sociedades (IS). "A veces se pone en duda si las externalidades del turismo compensan a las ciudades. Pero los datos no ofrecen lugar a dudas de que así es", defiende Casals.

La playa de los Capellans de Salou (Tarragonès), llena de turistas una mañana de este mes de agosto / MANU MITRU

Mayor presión fiscal para los hoteles más 'top'

En Catalunya, el IBI representa, de media, un 25% del total de ingresos presupuestarios de los consistorios. Y, aunque año a año se incrementa, lo hace a menor velocidad que el Índice de Precios de Consumo (IPC), tal y como publicó este diario. Los datos analizados en este reportaje son una estimación con base a aplicar la proporción del uso hotelero de los inmuebles urbanos a la cuota líquida del IBI, que es la cantidad final que ingresa cada ayuntamiento por el impuesto, según los registros del Catastro.

Aunque, como recuerda Joaquim Solé, catedrático de Finanzas Públicas en la Universitat de Barcelona y experto catalán en IBI, "es probable que las recaudaciones por IBI hotelero sean incluso superiores, porque cada ayuntamiento puede decidir aplicar un tipo impositivo agravado y diferenciado en función del uso de los inmuebles".

Lo habitual, de hecho, es que los hoteles tributen más a partir de cierto valor catastral. Es decir, que los hoteles más 'top' soportan más presión fiscal. Por ejemplo, Barcelona aplica a las viviendas un tipo general del 0,66%, que se ve incrementado hasta un 1,17% para hoteles con un valor catastral superior a 5,2 millones. El máximo legal es un 1,3%. Santa Susanna, por su parte, es algo más laxa con sus hoteles: mientras grava las viviendas con un 0,819%, a los hoteles les aplica un 1,16% a partir de los 7,1 millones de valor catastral. Y L'Hospitalet, sin ir más lejos, todavía más laxa: restringe a hoteles con un valor catastral superior a 25 millones el tipo agravado del 1,06% (en general para las viviendas es el 0,84%). Estos tipos agravados únicamente se pueden aplicar al 10% de hoteles con mayor valor catastral.

Pese a que distan mucho de Santa Susanna en términos absolutos en cuanto a recaudación, los hoteles representan un peso específico en las finanzas de otros pueblos catalanes. Son los casos de Queralbs (Ripollès), Lladorre (Pallas Sobirà) o Castell d'Areny (Berguedà), los tres con menos de 300 habitantes, donde los establecimientos hoteleros aportan más del 30% de los ingresos totales de IBI.

"Un hotel grande del centro de Barcelona pueda pagar medio millón de IBI él solo", ejemplifica Casals. El responsable del Gremi d'Hotels alude al argumento de los ayuntamientos que lamentan la sobresaturación de servicios municipales por el incremento estacional de visitantes. "Claro que hay turistas, pero también hay que tener en cuenta a todos los que van a sus segundas residencias", apostilla Casals. Esas voces contrarias a la masificación turística, que han proliferado los últimos años en Barcelona, contrastan con el discurso predominante en la Costa Daurada, donde se asume que el turismo es parte del ADN de la región, en palabras del alcalde de Salou, Pere Granados.

Al margen de las plazas de alojamientos turísticos, la patronal Exceltur también estudia como indicador del potencial turístico de los municipios el número de empleos vinculados al sector. En Catalunya, por supuesto es Barcelona (57.116 empleos) la que lidera el 'ranking'. Le siguen Salou (6.383); Lloret de Mar (5.372); Vila-seca (3.713); y Cambrils (3.162).