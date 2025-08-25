Siguen las complicaciones
Un incendio en la catenaria de la estación de Calafell interrumpe la circulación entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova
El paso de trenes se ha interrumpido a petición de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat
Rodalies sufre otro fin de semana de interrupciones y retrasos a un mes de iniciar las obras de la R3
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
El contacto entre un tren y la catenaria a su paso por la estación de Calafell ha provocado un "pequeño incendio" y una columna de humo que ha interrumpido poco después de las 11:00 horas la circulación de trenes en las líneas R2Sur R14, R15, R16 y R17 de Rodalies entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit. Rodalies informa que la circulación se ha interrumpido a petición de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat, que han realizado las tareas de extinción del incendio en la estación.
Desde la estación han sido visibles llamas y una columna de humo procedente de la parte superior del tren, si bien no se han producido daños personales. Al encontrarse el convoy en la estación, los pasajeros han podido descender del tren y acceder por si mismos al andén.
Rodalies está gestionando servicios alternativos de transporte por carretera entre Vilanova i la Geltrú y Sant Vicenç de Calders. La circulación de trenes por la R2 Sur entre Barcelona y Vilanova se ha reducido de cuatro trenes a dos por sentido. El operador prevé que la afectación se mantenga durante buena parte del día.
