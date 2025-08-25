"Origen sospechoso"

La Guardia Urbana de L'Hospitalet recupera 500 kilos de cobre robado

La policía hospitalense ha podido confirmar que el material provenía de un robo denunciado por una compañía de telecomunicaciones

Cables de cobre robados y recuperados por la Guardia Urbana de L'Hospitalet. / Guardia Urbana de L'Hospitalet

L'Hospitalet de Llobregat
La Unidad de Convivencia y Policía Administrativa de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) llevó a cabo unos días una inspección en centro de recogida de residuos de la calle Cobalt, donde localizó "una cantidad importante de cable de cobre de origen sospechoso". En concreto, un total de 500 kilogramos de cable. Ante las dudas sobre el posible origen del material, la policía hospitalense precintó el material y abrió una investigación para esclarecer la procedencia del material.

Tras llevar a cabo las pesquisas pertinentes, la Guardia Urbana ha podido confirmar que el material provenía de un robo denunciado por una compañía de telecomunicaciones.

"Este hecho ha permitido a los agentes denunciar tanto a los vendedores como el punto limpio por un supuesto delito de receptación", explica el cuerpo de policía en un comunicado. Así, la Guardia Urbana señala también que las investigaciones siguen abiertas con el objetivo "de que el delito no quede impune".

"El Código Penal español define la receptación como la acción de ayudar a lucrarse con efectos provenientes de un delito o recibirlos con conocimiento de su origen ilícito. Establece penas de prisión de seis meses a tres años, así como multas económicas, que pueden aumentar si se hace de forma habitual o con finalidad profesional. Denunciar siempre es la mejor forma de romper la cadena del delito", recuerda la policía hospitalense.

