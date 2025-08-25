El gigante colombiano Grupo Lux compra la barcelonesa Syra Coffee

La cadena barcelonesa de cafeterías de especialidad Syra Coffee ha dado entrada en su capital a Mérica Foods de Grupo Lux, brazo inversor en alimentación y bebidas de la organización colombiana Ardila Lülle (OAL). Tras esta operación, el conglomerado latinoamericano se convierte en el principal accionista de la compañía y Pedro Bouza, Director de Grupo Lux Internacional en Europa y África, asume la presidencia en detrimento de su fundador, Yassir Raïs, quien pasa a figurar como consejero delegado de Syra Coffee, tal como ha avanzado 'El Economista' y ha podido comprobar EL PERIÓDICO.

El pasado lunes, día 18, el Registro Mercantil anticipaba que había habido novedades relevantes en Syra Coffee. La información reflejaba que se había producido el mencionado cambio en la presidencia. Asimismo, la nota incluía la salida del consejo de Pol Soler (consejero delegado de Quadis), del inversor José Borrell o de Mahrer Mansour, cofundador de Syra Coffee, entre otros, cuyas participaciones habría adquirido Grupo Lux. Ni la empresa latinoamericano ni Raïs atendieron la petición de información de este diario.

"Al café de especialidad le queda mucho recorrido"

En 2015, Raïs decidió abandonar una incipiente carrera como arquitecto para abrir Syra Coffee. Lo hizo a la edad de 22 años en un pequeño local de la calle de Siracusa, en el barrio de Gràcia de Barcelona. No contaba con ningún tipo de experiencia en el sector, pero se dejó guiar por su pasión por el café de especialidad, tal y como él mismo explicó en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Hoy, una década después, Syra Coffee tiene una veintena de cafeterías en Barcelona, y presencia en Girona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valecia, Bilbao y San Sebastián; además de una gran nave industrial en L'Hospitalet de Llobregat, donde se almacenan y tuestan los granos de café, provenientes de unos 70 productores de países como Costa Rica, Colombia o Kenia. Con la entrada de Grupo Lux como principal socio inversor, se espera que la compañía continúe su expansión.

"Al café de especialidad le queda mucho recorrido en España y su consumo se democratizará. Basta con echar un vistazo a lo que está pasando en el norte de Europa, que es lo que acaba sucediendo luego en España. Allí está en restaurantes, hoteles, supermercados... Aquí pasará igual porque lo pedirá el cliente", anticipaba Raïs hace un año, igualmente consciente de que el café torrefacto y amargo todavía se impone en bares y restaurantes españoles.