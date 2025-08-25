Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros

Sabadell se prepara para la próxima inauguración de Atipa't, la que se presenta como "primera taberna catalana del centro de la ciudad". El viernes 29 de agosto, a las 20:00 h, este nuevo establecimiento abrirá sus puertas en el número 16-18 del carrer d’en Font, justo frente al Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, con su aforo ya "casi completo", explican en un comunicado. Impulsado por los emprendedores sabadellenses Marc Masero y Cristina Pérez, Atipa't promete ser un "auténtico homenaje al recetario clásico catalán".

En la propuesta de Atipa't destaca sus almuerzos de tenedor a un precio "popular" de 10 euros. Disponibles de lunes a viernes (excepto festivos) de 8:00 a 12:00 h del mediodía, estos desayunos ofrecen seis platos a elegir, entre los que se encuentran el 'cap i pota', 'fricandó' con setas, tripa, balacao con samfaina o 'civet'. La oferta se completa con medio litro de vino servido en porrón y café (o carajillo). Para las comidas, de lunes a viernes, Atipa't dispondrá de un menú por 15,90 euros. Las cenas, con platos a la carta, tendrán un tíque medio de entre 25 y 30 euros.

La filosofía culinaria se centra en la cocina de "cassola" y el "xup-xup", explica el negocio en su nota, con guisos y estofados tradicionales. Marc Masero enfatiza que se recuperará la gastronomía casera con platos como los pies de cerdo con salsa y las galtas, además de carnes de caza que requieren largas horas de cocción, como los 'civets', codornices escabechadas o conejo.

El bacalao también tendrá un lugar prominente, presentado en diversas preparaciones como a la catalana (con pasas y piñones) o 'a la llauna' (con samfaina), siempre dependiendo de la temporada y los productos disponibles. La selección de vinos priorizará a los productores catalanes con D.O. Priorat, Terra Alta o Costers del Segre, aunque también incluirán algunas referencias de Rioja y Albariño.

Experiencia de los fundadores

El fundador del negocio, Marc Masero, cuenta con 30 años en la hostelería y dirige otro local en Barcelona. Su socia, Cristina Pérez, aficionada a la gastronomía, describe Atipa't como un proyecto "ilusionante". Ambos han decorado el local con fotografías del Arxiu Històric de Sabadell, en un "pequeño homenaje" a la ciudad, creando un "espacio diferente, acogedor" con "platos tradicionales catalanes y productos de proximidad y mucha calidad"

Atipa't asegura haber seleccionado "cuidadosamente" su equipo. Cuentan con un jefe de cocina "muy experimentado, con estancias en restaurantes con estrella Michelin, como el Martín Berasategui", y con la "experteza" y entusiasmo de una "cocinera veterana de 62 años".

El compromiso con el producto local es una piedra angular de Atipa't, trabajando con una cartera de 100 proveedores. Ejemplo de ello es el mató de las postres, que proviene de los paradistas cercanos al Monestasterio de Montserrat. La cercanía al Mercat Central de Sabadell representa una "muy buena oportunidad para crear buenas sinergias", permitiéndoles adquirir menuts y producto fresco de "una plaza con mucha calidad y con vendedores expertos". Los socios buscan "aliados locales" que ofrezcan "producto único y excepcional" que complemente su cocina.