Collboni, tras el veto de Israel: “Es anecdótico, lo grave es que no entren camiones en Gaza"

Tres días después de que Israel le prohibiera la entrada al país, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha pronunciado públicamente sobre el veto que le impidió viajar a Tel Aviv el pasado viernes para visitar las ciudades palestinas de Belén y Ramala. Para el primer edil, la revocación de su permiso es "anecdótico". "Lo más grave es que haya camiones de ayuda humanitaria que no puedan entrar en la franja de Gaza", ha expresado desde uno de los almacenes desde donde se envía la ayuda de emergencia a Gaza, de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, en Amán (Jordania).

Collboni tenía previsto un viaje oficial a Oriente Próximo en el que contemplaba visitar Jerusalén, las ciudades palestinas de Belén y Ramala (en Cisjordania) y una escala en Jordania para visitar las instalaciones que la UNRWA tiene cerca de Amán. El veto de Israel ha provocado que sólo haya podido hacer la segunda parte de su viaje, que retomó el domingo y la cual reivindica porque le permite "ir sobre el terreno y ayudar".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en su visita en uno de los almacenes de ayuda humanitaria en Amán. / Laura Guerrero / Ayuntamiento de Barcelona

En el recorrido por los almacenes de UNRWA, a los que ha podido acceder también EL PERIÓDICO in situ, Collboni ha reconocido que "había alguna posibilidad" de que se le impidiera entrar a Israel. "Pero no sabíamos que seríamos tan importantes. Demuestra la importancia y la relevancia que tiene el posicionamiento político de Barcelona", ha afirmado. El primer edil ha subrayado que el objetivo de la misión municipal "no era hablar del conflicto, sino como garantizar la ayuda humanitaria".

El objetivo era "ir sobre el terreno y ayudar", ha reiterado. Como ya afirmó en un mensaje en su Instagram tras el veto de Israel, esta decisión de no dejarle entrar "refuerza el compromiso de Barcelona con el pueblo de Palestina". El alcalde ha aclarado que toda la programación de la misión contaba y ha contado con el Ministerio de Exteriores y del cuerpo diplomático español.

Carta de Gaza

Collboni también ha agradecido todas las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días y ha destacado los mensajes de los alcaldes de Belén y Ramala, a los que finalmente no ha podido visitar en Palestina por el veto de las autoridades israelíes. Muy especialmente se ha referido al alcalde de de Gaza, Yahya R. Sarraj, quien ayer domingo le dirigió una carta poniendo en valor la larga relación de cooperación y amistad entre ambas ciudades.