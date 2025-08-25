Así son las 'coffee raves', las fiestas matutinas de moda en Barcelona para bailar con DJ y café en la mano

Un DJ pinchando música animada, gente bailando, saltando y riendo… ¿A las 11h de la mañana en una cafetería en fin de semana? Así son las 'coffee raves' (juergas de café), que han llegado a Barcelona después de conquistar múltiples capitales internacionales. Aspiran a ofrecer los mismos atractivos que el ocio nocturno clásico (la diversión, los amigos, el ambiente...) pero sin resacas ni cansancio al día siguiente. Es más, prometen buen humor a raudales para afrontar a continuación jornadas de trabajo, familiares y lo que se tercie.

Palak Bothra, fundadora de Barcelona Coffee Rave, descubrió el concepto en Dubái y pensó que tendría éxito en la capital catalana porque “las personas son más conscientes del bienestar y quieren disfrutar, pero también cuidarse”. En la misma línea, Martina Scarpaci, fundadora de La Flia, asegura: “Yo ya no tengo ganas de tomar alcohol ni salir de noche, y las 'coffee raves' son una alternativa para quienes buscamos una vida más saludable”.

Gente disfrutando en una 'coffee rave' en Barcelona. / Barcelona Coffee Rave

Las 'coffee raves' son fiestas 100% diurnas. Las de Espresso Beats, por ejemplo, se celebran de 11 a 14 h. “Después de la rave sigues con tu día: vas a la playa, quedas con amigos… Sin comprometer el resto de la jornada. ¡Puedes tener lo mejor de los dos mundos!”, destaca Claudia Dikkers, creadora de la iniciativa. Según ella, con estas fiestas no terminas agotado, sino vigorizado. “La energía de las fiestas por la mañana es distinta, es otro ‘rollo’”, añade Bothra.

Luis Ángel de Jesús, también de Espresso Beats, considera que las 'coffee raves' rompen el estereotipo de que solo puedes disfrutar a las dos de la madrugada y con alcohol de por medio. “Si tienes ganas de divertirte ¿por qué esperar hasta la noche?”, asegura. Y añade: “Puedes pasarlo bien con un 'espresso' o un 'matcha latte' en la mano… Siempre que haya buen ambiente y buena música”.

¿Cómo es una 'coffee rave'?

“Desde fuera ves una cafetería normal, pero al acercarte hueles los granos de café recién molidos, escuchas la música, las risas, la gente bailando y disfrutando. Es chocante para quien no lo conoce”, relata Dikkers.

Dos Chicas de Barcelona Coffee Rave con cafés en mano. / Barcelona Coffee Rave

Según Bothra, las 'coffee raves' tienen un ambiente “cuidadosamente creado”. En Barcelona Coffee Rave hay “una mesa de café y un gran buffet de bocaditos de 'brunch'”. El DJ pincha música House para recrear una vibra similar a la de un club nocturno. En la segunda edición, incluso hubo gente bailando sobre las encimeras de la cafetería, cómo si se trataran de tarimas de la discoteca, y pistolas de burbujas para crear un ambiente festivalero. La tercera edición, que será el sábado 20 de septiembre, ya tiene 600 personas en lista de espera. La entrada cuesta entre 13 y 15 euros y el lugar de la celebración será anunciado próximamente en su página de Instagram.

En las dos últimas ediciones, que se celebraron en Bloome by Sasha (Dreta de l'Eixample) y en Flax & Kale (Raval), esta iniciativa colaboró con empresas de Barcelona para regalar cafés y sortear experiencias como sesiones de 'Wine and Paint' en las que pintar y a la vez beber vino. Aunque la idea aún está en el horno, Barcelona Coffee Rave planea hacer una rave cafetera en un barco en los próximos meses.

Juego de Icebreaker de La Flia. / La Flia

En La Flia, además de café y música, los asistentes reciben al entrar por la puerta un 'icebreaker', una tarjeta con un juego para romper el hielo. El objetivo es que “nadie se vaya sin conocer a la persona que tenía al lado”, explica Scarpaci. Además, propician algun reto saludable. En la primera edición organizaron una clase de yoga antes de la fiesta, que se celebró en la cafetería The Bonding Hub (Fort Pienc). En la segunda, un club de running amenizó la segunda, que tuvo lugar en la terraza Secret Rooftop Poblenou (Provençals del Poblenou). En las dos primeras ediciones, con capacidad para 130 personas, las entradas de La Flia se agotaron a los tres días de salir a la venta. Cuestan entre 12 y 15 euros. La tercera Coffee Rave será en el 4 de octubre en el 'rooftop' del hotel Labtweenty Two (Provençals del Poblenou) y la entrada incluye bebida y desayuno de bienvenida hasta agotar stock.

Espresso Beats permite el consumo de alcohol, pues no quieren que la fiesta se convierta en un “evento de networking”, según Dikkers. Esta versión destaca por invitar a DJs emergentes de medio mundo que residen en Barcelona, a la vez que colabora con empresas locales. Como las demás, se celebra en cafeterías de la ciudad y ya prepara su tercera edición, cuyos detalles anunciarán próximamente en su página de Instagram. La primera 'coffee rave' se celebró en la cafetería Noa Noa (Antiga Esquerra de l'Eixample) y la entrada era gratuita. La segunda tuvo lugar en la misma ubicación y había opción de entrada a 5 o 10 euros con café y cruasán.

Burbujas en la fiesta de Barcelona Coffee Rave. / Barcelona Coffee Rave

“Las personas que participan en las 'coffee raves' buscan conexión, buscan comunidad”, asegura Bothra. Los asistentes suelen ser “creativos, emprendedores, 'expats'… sobre todo 'expats'”, reconoce. Aunque también hay 'locals' de Barcelona. Scarpaci añade que la mayoría de participantes tienen entre 28 y 35 años.

“Los fundadores de Espresso Beats somos de Holanda, México, Eslovaquia… Abrazamos la diversidad y todos son bienvenidos. No se trata de locales o expatriados, sino de personas que quieren pasarlo bien con sus amigos”, comenta Dikkers. Y concluye: “Es una mezcla, no está segmentado: estamos todos juntos, divirtiéndonos y siendo auténticos”.