Detenidos en Barcelona por traficar con fármacos que causan efectos psicotrópicos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, por presuntamente traficar con medicamentos con codeína. Se trata de una sustancia que puede tener efectos psicotrópicos si se combina con alcohol, ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La detención se produjo sobre las 18.00 horas de este domingo, han precisado fuentes policiales. Los agentes procedieron a efectuar el arresto después de que detectaran a dos hombres intercambiando dinero y paquetes entre el maletero de dos coches.

Los agentes localizaron 6.000 euros en efectivo, nueve recetas médicas falsas y fármacos con codeína. Los Mossos atribuyen delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento público a los dos sospechosos.