En Sants-Montjuïc

Detenidos en Barcelona por traficar con fármacos que causan efectos psicotrópicos

Los Mossos d'Esquadra arrestaron a los dos sospechosos mientras intercambiaban unos paquetes localizaron que llevaban 6.000 euros encima y nueve recetas falsas

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, por presuntamente traficar con medicamentos con codeína. Se trata de una sustancia que puede tener efectos psicotrópicos si se combina con alcohol, ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La detención se produjo sobre las 18.00 horas de este domingo, han precisado fuentes policiales. Los agentes procedieron a efectuar el arresto después de que detectaran a dos hombres intercambiando dinero y paquetes entre el maletero de dos coches.

Los agentes localizaron 6.000 euros en efectivo, nueve recetas médicas falsas y fármacos con codeína. Los Mossos atribuyen delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento público a los dos sospechosos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  2. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  3. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  4. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia
  5. Excelente': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  6. Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025
  7. Primer paso para la esperada recuperación del edificio histórico del mercado municipal más antiguo de Badalona
  8. Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones

Detenidos en Barcelona por traficar con fármacos que causan efectos psicotrópicos

Detenidos en Barcelona por traficar con fármacos que causan efectos psicotrópicos

La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne

La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne

Dos averías vuelven a poner Rodalies patas arriba este lunes

Dos averías vuelven a poner Rodalies patas arriba este lunes

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

Barcelona duplica su aportación económica a la UNRWA para reforzar la ayuda a los palestinos

Barcelona duplica su aportación económica a la UNRWA para reforzar la ayuda a los palestinos

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona

El gigante colombiano Grupo Lux compra la barcelonesa Syra Coffee

El gigante colombiano Grupo Lux compra la barcelonesa Syra Coffee

Collboni, tras el veto de Israel: “Es anecdótico, lo grave es que no entren camiones en Gaza"

Collboni, tras el veto de Israel: “Es anecdótico, lo grave es que no entren camiones en Gaza"