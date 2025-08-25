En Ciutat Vella

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

La Guardia Urbana los acusa de golpear a la víctima, huir del lugar de los hechos y ofrecer resistencia a ser arrestados

Perseo, la plataforma informática que permite a la Guardia Urbana anticiparse a los conflictos y ganar precisión

Agentes de la Guardia Urbana patrullando este verano en la Rambla, en Barcelona.

Agentes de la Guardia Urbana patrullando este verano en la Rambla, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a cuatro personas a los que atribuye un presunto delito por cometer un robo violento para apropiarse de un reloj de lujo. El cuerpo los acusa de agredir al dueño de la joya para sustraérsela. La policía valora la pieza en unos 40.000 euros.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Ciutat Vella y los supuestos delincuentes han sido arrestados en el barrio del Raval. La Guardia Urbana ha informado de que interceptó a los presuntos ladrones "después de golpear a la víctima, huir del lugar y ofrecer resistencia".

La Guardia Urbana ha añadido que la pieza ha podido ser devuelto a su propietario. Según datos de los cuerpos policiales, el 8,9% de los robos con agresividad e intimidación en Barcelona durante el primer semestre de 2025 se perpetraron para hurtar relojes. Los datos revelan un ligero incremento respecto a las estadísticas de enero a junio de 2024, cuando se registraron un 8% de robos violentos para apropiarse de relojes.

